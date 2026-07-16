Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor! Miktarı duyan istasyona koşacak

Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor! Miktarı duyan istasyona koşacak

Akaryakıtta zam fırtınası araç sahiplerine adeta kabusu yaşatıyor. Geçen hafta gelen zamların ardından bu geceden geçerli motorine motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor! Miktarı duyan istasyona koşacak

Akaryakıtta tabela bir kez daha sürücülerin aleyhine değişiyor.

Bu geceden geçerli motorine motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam geldi.

Depoyu ucuza doldurmak için son saatler: Gece yarısı akaryakıta zam geliyorDepoyu ucuza doldurmak için son saatler: Gece yarısı akaryakıta zam geliyor

Ortadoğu'da yaşanan çatışmalarla yükselen petrol fiyatları akaryakıtı etkilemeye devam ediyor. Yükselen tansiyonla birlikte Brent petrolün varil fiyatı dün yeniden 80 liraya dayanmıştı.

10 GÜNDE DEV ZAM

Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor! Miktarı duyan istasyona koşacak - Resim : 2

Petrol fiyatları ise doğruda araç sahiplerini ve dolaylı olarak diğer fiyatları etkiliyor. Son 10 günde gelen zamlar adeta depoyu yangın yerine çevirdi.

Geçen hafta motorine tam 3 kez zam geldi. Bu zamlar toplamda 5 lirayı bulurken, son zamla birlikte motorine gelen zam 9 lirayı bulmuş olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Dün gece yarısı da benzinin litresine 1 lira 55 kuruş zam gelerek pompaya yansıdı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 64,51 lira
Motorin: 69,96 lira
LPG: 31,19 lira

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 64,35 lira
Motorin: 69,80 lira
LPG: 30,59 lira

ANKARA
Benzin: 65,46 lira
Motorin: 71,07 lira
LPG: 31,19 lira

İZMİR
Benzin: 65,75 lira
Motorin: 71,34 lira
LPG: 30,99 lira

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Zam Motorin Akaryakıt Benzin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro