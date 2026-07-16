Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor! Miktarı duyan istasyona koşacak
Akaryakıtta zam fırtınası araç sahiplerine adeta kabusu yaşatıyor. Geçen hafta gelen zamların ardından bu geceden geçerli motorine motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam geldi.
Akaryakıtta tabela bir kez daha sürücülerin aleyhine değişiyor.
Bu geceden geçerli motorine motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam geldi.
Ortadoğu'da yaşanan çatışmalarla yükselen petrol fiyatları akaryakıtı etkilemeye devam ediyor. Yükselen tansiyonla birlikte Brent petrolün varil fiyatı dün yeniden 80 liraya dayanmıştı.
10 GÜNDE DEV ZAM
Petrol fiyatları ise doğruda araç sahiplerini ve dolaylı olarak diğer fiyatları etkiliyor. Son 10 günde gelen zamlar adeta depoyu yangın yerine çevirdi.
Geçen hafta motorine tam 3 kez zam geldi. Bu zamlar toplamda 5 lirayı bulurken, son zamla birlikte motorine gelen zam 9 lirayı bulmuş olacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Dün gece yarısı da benzinin litresine 1 lira 55 kuruş zam gelerek pompaya yansıdı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 64,51 lira
Motorin: 69,96 lira
LPG: 31,19 lira
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 64,35 lira
Motorin: 69,80 lira
LPG: 30,59 lira
ANKARA
Benzin: 65,46 lira
Motorin: 71,07 lira
LPG: 31,19 lira
İZMİR
Benzin: 65,75 lira
Motorin: 71,34 lira
LPG: 30,99 lira