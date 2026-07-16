Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor! Miktarı duyan istasyona koşacak

Akaryakıtta tabela bir kez daha sürücülerin aleyhine değişiyor.

Bu geceden geçerli motorine motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam geldi.

Ortadoğu'da yaşanan çatışmalarla yükselen petrol fiyatları akaryakıtı etkilemeye devam ediyor. Yükselen tansiyonla birlikte Brent petrolün varil fiyatı dün yeniden 80 liraya dayanmıştı.

10 GÜNDE DEV ZAM

Petrol fiyatları ise doğruda araç sahiplerini ve dolaylı olarak diğer fiyatları etkiliyor. Son 10 günde gelen zamlar adeta depoyu yangın yerine çevirdi.

Geçen hafta motorine tam 3 kez zam geldi. Bu zamlar toplamda 5 lirayı bulurken, son zamla birlikte motorine gelen zam 9 lirayı bulmuş olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Dün gece yarısı da benzinin litresine 1 lira 55 kuruş zam gelerek pompaya yansıdı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 64,51 lira

Motorin: 69,96 lira

LPG: 31,19 lira

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 64,35 lira

Motorin: 69,80 lira

LPG: 30,59 lira

ANKARA

Benzin: 65,46 lira

Motorin: 71,07 lira

LPG: 31,19 lira

İZMİR

Benzin: 65,75 lira

Motorin: 71,34 lira

LPG: 30,99 lira