Bu elektrikli scooterları alanlar ya da alacaklar dikkat! Kırılma riski nedeniyle acil çağırıldılar

Decathlon firması tarafından satışı gerçekleştirilen B'TWIN markalı SD500E ve MD500E model elektrikli scooterlar, tespit edilen ciddi bir güvenlik açığı sebebiyle geri çağrılıyor.

Şirket, söz konusu modelleri satın alan tüketicilerin, cihazlara gerekli onarım işlemleri yapılıncaya dek scooterları kesinlikle kullanmamaları gerektiği yönünde bir uyarı paylaştı.

ŞASİ VE GİDON BAĞLANTISINDA ÇATLAK TEHLİKESİ

Gerçekleştirilen rutin kalite denetimlerinde, bahsi geçen bazı scooter modellerinin şasi bölümü ile gidon direğinin birleştiği kritik noktada çatlaklar meydana gelebileceği saptandı.

Özellikle yoğun kullanıma maruz kalan cihazlarda bu çatlağın zamanla genişleyerek bağlantı noktasının tamamen kırılmasına neden olabileceği belirlendi. Bağlantı noktasındaki bu olası kırılmanın ise hareket halindeki sürücünün düşmesine ve ciddi şekilde yaralanmasına yol açabileceği bildirildi.