Bu daha başlangıç! Shell geleceğin teknolojisiyle kendi elektrikli otomobilini üretti
Shell, elektrikli otomobillerin bataryalarının çok daha hızlı şarj edilmesini sağlayacak yeni bir teknolojiyi test etmek amacıyla tasarlanan Triple 10 Challenge prototip aracını tanıttı.
Araç seri üretim için tasarlanmamış olsa da, Triple 10'un kaportasının altında test edilen teknoloji, elektrikli araçların en büyük "dezavantajlarından" birini gidermeyi amaçlıyor: içten yanmalı motorlu araçlarda yakıt deposunu doldurmaya kıyasla bataryayı şarj etmenin önemli ölçüde daha uzun sürmesi.
AKARYAKIT DEVİNDEN BEKLENMEDİK HAMLE:
Shell ve İngiliz RML tarafından geliştirilen prototip araç, projenin üçlü hedefine bağlı olarak Triple 10 adı verilen beş kapılı bir hatchbacktir:
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Birincisi, batarya özerkliği açısından kWh başına 10 kilometreye ulaşmak;
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İkincisi, bataryayı sadece 10 dakikada hızlı bir şekilde şarj etmek;
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Üçüncüsü, aracın tüm yaşam döngüsü boyunca toplam karbon ayak izini 10 ton CO2'ye düşürmek, bu da ortalama bir elektrikli araca kıyasla yaklaşık %50 daha düşük bir miktardır.
Konsept aracın çerçevesi geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış olup, şirket 32 kWh'lik bataryanın sağladığı güç veya toplam menzil hakkında bilgi açıklanmamıştır.
Triple 10 projesinin özünde, şirketin Shell Recharge adını verdiği sıvının pili daha etkili bir şekilde soğutmasını sağlayan daldırma soğutma olarak bilinen bir yöntem yer alıyor.
Soğutucunun ayrı kanallardan dolaştığı geleneksel soğutma sistemlerinin aksine, daldırma yöntemi çok daha homojen bir sıcaklık değişimi sağlarken, elektrik motoru ve güç elektroniği gibi tahrik sisteminin parçalarının dolaylu olarak soğutulmasına da olanak tanır.
SHELL "TRİPLE 10": 10 DAKİKA ŞARJ, MİNİMUM KARBON AYAK İZİ
Testler sırasında sonuçlar oldukça cesaret vericiydi; Triple 10'un bataryası 175 kW'a kadar güçle sadece 9 dakika 54 saniyede %10'dan %80'e şarj oldu.
Bu yöntem, iki ek avantaj sunmaktadır:
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Bir yandan daha az bileşen ve daha az ayrı soğutma devresi gereklidir,
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Diğer yandan ise pil hücreleri ek malzemelerle çevrili olmadığından daha kolay erişilebilir durumdadır.
Daldırma soğutma, giderek hızlanan şarj ihtiyacına pratik bir çözüm sunduğu için elektrikli mobilite geleceğinin en heyecan verici teknolojilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, diğer araştırma merkezleri de benzer yöntemleri inceliyor olmasına rağmen, teknoloji hala oldukça özel ve sınırlı uygulama alanına sahip olarak değerlendiriliyor.
Ancak Shell, bu girişim sayesinde, piyasa bu teknolojik atılım için hazır olduğunda, bu teknolojiyi büyük üreticilere tedarik etmeye hazır olmayı hedefliyor.