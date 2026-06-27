Halk TV Ekonomi Bu daha başlangıç! Shell geleceğin teknolojisiyle kendi elektrikli otomobilini üretti

Bu daha başlangıç! Shell geleceğin teknolojisiyle kendi elektrikli otomobilini üretti Shell, elektrikli otomobillerin bataryalarının çok daha hızlı şarj edilmesini sağlayacak yeni bir teknolojiyi test etmek amacıyla tasarlanan Triple 10 Challenge prototip aracını tanıttı.