Bu araçların sahipleri nerede? Havaalanında unutulan 13 süper otomobil

Otomobil dünyasında değerli araçlarla ilgili ortaya çıkan ve büyük yankı uyandıran hikayelere aslında sıkça rastlanır. Terk edilmiş koleksiyonlar ve depolarda unutulmuş halde bulunan nadir modeller, dört tekerlekli araç tutkunlarının zihnini her zaman meşgul eden birer "elmas" niteliğindedir. Ancak, Los Angeles Havaalanı'nda patlak veren olay kadar çok tartışmaya yol açan ve adeta şehir efsanesi sınırlarını aşan çok az vaka olmuştur.

YouTuber'ın Dikkati ve Gizemli Örtüler

Her şey, 2023 yılının sonlarında "Effspot" adıyla tanınan ünlü YouTuber Gordon Cheng'in, havaalanındaki bir bölgede yan yana dizilmiş, üzerleri örtülü süper otomobilleri fark etmesiyle başladı. Otomobiller, basit bir metal çitin arkasında, özel koruyucu filmlerle kaplanmış halde duruyordu. Üzerlerinde ne bir plaka vardı ne de kime ait olduklarını ortaya çıkaracak en ufak bir bilgi bulunuyordu.

Kare Kare İnceleme: İlk Değerli Parçalar Belirleniyor

Bu görüntüler internete yüklendiği anda, süper otomobil meraklıları videoyu kare kare analiz etmeye başladı. Çok kısa bir süre içinde, söz konusu araçların dünyanın en nadir ve en pahalı modellerinden bazıları olduğu tespit edildi. İlk etapta göze çarpanlar arasında bir McLaren Speedtail, bir Porsche 918 Spyder ve bir McLaren Sabre yer alıyordu; sadece bu üç modelin toplam değeri bile tek başına 7 milyon Euro'ya ulaşıyordu.

Dudak Uçuklatan Liste Deşifre Oluyor

Zaman geçtikçe ve incelemeler derinleştikçe, en dikkatli gözlemciler koleksiyonun geri kalanını da deşifre etmeyi başardı. Örtülerin altında bir Bugatti Chiron, bir Ferrari LaFerrari, bir Lamborghini Centenario, bir Pagani Huayra BC, bir Ford GT, bir Aston Martin One-77, özel olarak modifiye edilmiş bir Porsche 911, iki adet Koenigsegg Regera ve bir adet Koenigsegg Agera RS bulunuyordu.

Tüm bu araçlar bir araya getirildiğinde, koleksiyonun toplam değerinin 48 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor. Bu dudak uçuklatan rakam, söz konusu araçları kamuoyuna yansıyan en pahalı hiper otomobil koleksiyonlarından biri yapıyor. Ancak, tüm bu servetin neden bir havaalanı köşesinde terk edilmiş halde durduğu sorusu hala yanıt bekliyor.

Teoriler Çok, Kanıt Yok

Olayla ilgili ortaya atılan teoriler ise oldukça muhtelif. Kimileri bu koleksiyonun Orta Doğu veya Asya'ya seyahat etmekte olan bir milyardere ait olduğunu söylüor. Diğer bir kesim, araçların özel bir sergi ya da prestijli bir açık artırma için oraya getirildiğine inanıyor. Hatta bu süper otomobillerin mali veya hukuki bir dava bağlamında el konulan araçlar olduğu yönünde güçlü görüşler de mevcut; ancak şu ana kadar bu senaryoyu doğrulayacak hiçbir resmi kanıt sunulabilmiş değil.

Modern Otomotiv Tarihinin En Büyük Sırrı

Kesin olan tek bir şey var: Görüntülerin ilk kez ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse üç yıl geçmiş olmasına rağmen, hiçbir yetkili kurum, lojistik şirketi veya araç sahibi resmi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla bu 13 hiper otomobil, modern otomotiv tarihinin en büyük gizemlerinden birinin merkezinde yer almaya devam ediyor ve bazen gerçek hayatın, herhangi bir Hollywood senaryosundan çok daha heyecan verici olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.