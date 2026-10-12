Böylesi görülmedi! Şeytanın aklına gelmeyeni yaptılar, marketleri adeta çürüttüler

Fransa genelinde en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırının hedefi haline geldi.

Bilgisayar korsanlarının sistemlere uzaktan müdahalede bulunarak sıcaklık ayarlarını değiştirdiği, bu sebeple taze ve dondurulmuş gıda ürünlerinin bozulduğu aktarıldı. Saldırının ülke genelinde milyonlarca euroluk zarara yol açabileceği tahmin ediliyor.

Cooperative U Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Dominique Schelcher, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda saldırıyı doğruladı.

Schelcher, önceki geceden itibaren gruba bağlı çok sayıda mağazanın soğutma tesislerinin siber saldırıya uğradığını bildirdi.

Saldırganların sistemlere uzaktan erişim sağlayarak soğutma dolaplarının sıcaklıklarını değiştirdiği, bu durumun da mağazalardaki taze ve dondurulmuş ürün stoklarının bozulmasına sebebiyet verdiği dile getirildi.

BAZI ÜRÜNLERDE MİLYONLARCA EUROLUK KAYIP RİSKİ

Saldırının akabinde bazı dondurma dolaplarında sıcaklıkların 26 derecenin üzerine çıktığı aktarıldı. Alsace bölgesindeki iki Intermarché ve Super U mağazasında meydana gelen zararın toplam 270 bin euro olduğu kaydedildi.

Ülke genelinde çok sayıda mağazanın olumsuz etkilendiği saldırının yol açtığı toplam maddi kaybın ise milyonlarca Eurolara ulaşabileceği değerlendirilmektedir.

KORUMA SİSTEMİ SALDIRGANLARIN ELİNE GEÇTİ

BFMTV'nin haberine göre, normal şartlarda soğutma tesislerini muhafaza etmek amacıyla yararlanılan bir sistem bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

Saldırganların sistemin işleyişini tersine çevirerek sürekli ve zorunlu buz çözme sürecini devreye soktuğu belirtildi. Bu müdahalenin ardından bazı soğutuculardaki sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiği ifade edildi.

Soğutma sistemlerinin işlevini kaybetmesi, mağazalardaki gıda stoklarının kullanılamaz hale gelmesine ve ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet verdi.