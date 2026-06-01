Bosch İsrail’den çekiliyor: İki ofis kapatılıyor

Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018 yılından beri İsrail'de faaliyet gösteren yapay zeka ve AR-GE merkezini kapatma kararı aldı. Bu hamle, şirketin Kovid-19 salgınından bu yana yurt dışındaki ilk tesis kapatma operasyonu oldu.

Ayrıca Bosch, İsrail'in araştırma ekosisteminden çekilen ilk büyük Alman şirketi unvanını aldı. Şirketin Almanya'da 20 bin kişilik istihdam kesintisi planladığı bir dönemde gelen bu stratejik karar için resmi bir basın bülteni yayımlamaması ise dikkat çekti.

GEREKÇE EKONOMİK

Bosch Kurumsal İletişim Yetkilisi Matthias Jekosch, yaptığı açıklamada kapatma kararının Aralık 2025'te alındığını ve Ocak 2026'da çalışanlara bildirildiğini doğruladı.

Kararın ekonomik gerekçelerle alındığını belirten Jekosch, yapay zeka yetkinliklerinin dünya genelinde Çin ve ABD'de, fiziksel yapay zekanın ise Avrupa'da yoğunlaştığını söyledi.

Jekosch, şirketin küresel pazar gelişmelerine ve ticari potansiyele göre rekabetçi kalabilmek adına güçlerini bu stratejik merkezlerde topladığını ifade etti.

HAZİRAN SONUNDA TAMAMEN KAPANIYOR

Bosch, İsrail’deki araştırma çalışmalarına 2018 yılında "Bosch Yapay Zeka Merkezi" çatısı altında Tel Aviv ve Hayfa'daki ofisleriyle başlamıştı. Yapay zeka, sensör ve otomasyon alanlarında AR-GE yürüten bu ofislerin kapatılma süreci Haziran 2026 sonu itibarıyla tamamlanacak.

Ancak Bosch; BSH, Elmo Motion Control ve Bosch Ventures gibi iştirakleri üzerinden ülkedeki ticari varlığını ve satış faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

SAVAŞ ORTAMI İSTİKRARI VURDU

Handelsblatt’ın haberine göre, Helmholtz Alman Araştırma Merkezleri Birliği Tel Aviv Ofisi Başkanı Andrea Frahm, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan savaş ortamının operasyonel istikrarı derinden sarstığını belirtti.

Frahm, Alman uzmanların ve çocuklu ailelerin artık İsrail’e yerleşmek istemediğini, planlama güvencesi olmadan da hiçbir Alman şirketinin bölgede yeni ofis açmayacağını vurguladı.

Analistler ise küresel krizler ve uzayan savaş sebebiyle teknoloji yatırımları ile ticari anlaşmaları 2018'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen İsrail'in, inovasyon ve teknoloji ekosisteminde ciddi bir kırılma noktasına geldiğine dikkat çekiyor. (AA)