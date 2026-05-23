Borsayı mutlak butlan silkeledi: Türkiye Varlık Fonu devreye girdi

CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararı, Borsa İstanbul’da sert bir dalgalanmaya yol açtı. Kararın ardından tepetaklak düşen piyasalar, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) müdahalesiyle yönünü yukarı çevirdi. Uzun bayram tatili öncesinde yaşanan bu hareketlilikte, hisse senedi piyasasına kamu eliyle sağlanan destek dikkat çekti.

BORSAYI MUTLAK BUTLAN SİLKELEDİ

Yargıdan çıkan kurultay iptal kararı, hafta kapanışına doğru hisse senedi piyasasında büyük bir satış baskısı yarattı. Kararın açıklandığı gün devre kesiciye giren haftalık kapanış gününe de negatif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, siyasi belirsizlik algısının tetiklenmesiyle 14 bin puanın altına sarktı.

Analistler, bu tür sert düşüş dönemlerinde piyasanın dengeye oturması için haber akışlarının belirleyici olduğunu vurguladı. Teknik açıdan 13 bin 400 puan seviyesinin toparlanma için kritik bir eşik olduğunu belirten uzmanlar, yaşanan bu ani "silkelenmenin" ardından yatırımcıların temkinli bekleyişe geçtiğini ifade etti.

Tahvil piyasasında ise baskı daha derinden hissedildi; Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 44,65'e, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 40,58'e ve 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 36,41'e yükselerek tarihi zirvelerini gördü.

TÜRKİYE VARLIK FONU DEVREYE GİRDİ

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre; piyasalardaki çöküşü engellemek adına Türkiye Varlık Fonu (TVF) güçlü alımlarla devreye girdi. Başta hisse senetleri olmak üzere tahvil ve Eurobond piyasalarında yoğun bir alım operasyonu yürüten TVF, endeksin yeniden pozitif bölgeye geçmesini sağladı.

BİST100 endeksindeki bu dönüşe özellikle Aselsan, Astor, Ereğli, THY, BİM, Türk Altın İşletmeleri ve Koç Holding hisselerindeki performanslar katkı verdi.

Analistler, TVF’nin bu müdahalesinin yabancı yatırımcılar için bir satış fırsatı yaratmış olabileceğine dikkat çekerek, benzer bir durumun geçen yıl 19 Mart sonrası yaşanan çalkantıda da görüldüğünü hatırlattı.

Piyasa uzmanlarına göre kurumlar, "mutlak butlan" kararı sonrası oluşabilecek risklere karşı hazırlıklı bir duruş sergileyerek her koldan harekete geçti. Perşembe günü Merkez Bankası’nın yaklaşık 7,5 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiği tahmin edilirken, dolar/TL 45,74 seviyelerinde dengelenmeye çalıştı. Bayram sonrası piyasanın yeniden dalgalı bir seyre girip girmeyeceği ise takibe alındı.