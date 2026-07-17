Borsaya katılacak 4 şirket belli oldu: SPK halka arzları duyurdu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde yer alan kararlarla dört ayrı şirketin halka arzına yeşil ışık yaktı. Bültene göre Kurul, Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 38,60 liradan, Masfen Enerji AŞ'nin 45,68 liradan, Metgün Enerji Yatırımları AŞ'nin 20 liradan ve Kardemir Çelik Sanayi AŞ'nin 35 liradan halka arz edilmesini uygun buldu.

SERMAYE ARTIRIMLARINA ONAY

SPK, Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 100 milyon liralık bedelli sermaye artırımını onaylarken, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kar payından sermaye artırımına ve Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin 170 milyon liralık iç kaynaklardan sermaye artırımına da izin verdi.

BORÇLANMA ARAÇLARI İÇİN İZİN ÇIKTI

Kurul ayrıca, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (5 milyar TL), TV8 TV Yayıncılık AŞ (3 milyar TL), Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ (6,5 milyar TL), İş Yatırım Menkul Değerler AŞ (70 milyar TL), Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ (8,42 milyar TL) ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin (5 milyar dolar) borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı.

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI DA ONAYLANDI

Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık, Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin ise 1 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvuruları da Kurul tarafından kabul edildi.