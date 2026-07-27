Borsaya girer girmez yüzde 500 fırladı! İlk gün alanı zengin etti, 'temkinli ol' uyarısı gecikmedi

Çin'in en büyük bellek çipi üreticisi konumundaki Changxin Technology Group (CXMT), Şanghay'ın teknoloji odaklı STAR Pazarında işlem görmeye başladığı ilk günde olağanüstü bir fiyatlama kaydetti.

EN DEĞERLİ ŞİRKET OLDU

Şirketin hisse değeri açılışın ardından yüzde 500'ün üzerinde bir artış göstererek, firmayı Çin'in borsada işlem gören en değerli şirketi unvanına taşıdı.

Hefei merkezli çip üreticisi, hisse başına 8,66 yuan fiyattan gerçekleştirilen halka arz operasyonunda toplamda 57,92 milyar yuan (8,6 milyar dolar) fon topladı.

Elde edilen bu rakam, şirketin halka arzını Asya piyasalarında bu yıl gerçekleştirilen en büyük borsa açılışı konumuna yükseltti. Hisse fiyatlarının 52 yuan bandına kadar tırmanmasıyla beraber şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 3,5 trilyon yuana (516 milyar dolar) ulaştı.

KÜRESEL DEVLERLE REKABET

Akıllı telefonlardan dev sunuculara kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanımı bulunan DRAM çiplerinde CXMT, uluslararası pazardaki varlığını hızla büyütüyor. Şirket, 2025 yılının dördüncü çeyreği verilerine göre küresel bazda yüzde 7,67'lik bir pazar payını elinde bulunduruyor. Halihazırda sektörde Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron Technology gibi küresel çip devlerinin hakimiyeti devam etse de Çinli üretici yerli pazardaki gücüyle bu pastadan aldığı payı artırıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yiyi Capital Üst Yöneticisi (CEO) Theodore Shou, şirketin geleceğine dair oldukça iyimser bir tablo çizerek; firmanın pazarda sıradan bir rakip olarak kalmayacağını, küresel bir şampiyona dönüşmesinin sadece an meselesi olduğunu dile getirdi.

APPLE TESTLERE BAŞLADI, ZARAR DEVASA KARA DÖNÜŞTÜ

Şirkete yönelik piyasalarda oluşan bu yoğun yatırımcı ilgisi, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu ayın başlarında Çin pazarında sattığı cihazlar için söz konusu şirketin ürettiği DRAM'leri test etmeye başladığına yönelik haberlerin hemen peşinden geldi.

Küresel çapta bilgi işlem gücüne yönelik artan talep ve dev üreticilerin yaptığı kapasite planlamaları, markanın bilançosuna da doğrudan yansıdı. Şirket, bir önceki senenin aynı döneminde 2,83 milyar yuan zarar açıklarken; bu yılın ilk çeyreğinde 35,43 milyar yuanlık devasa bir faaliyet kârına ulaştı.

YÜZDE 500'LÜK YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ GERÇEKLER

Borsadaki bu sert ilk gün yükselişini analiz eden Theodore Shou, piyasada dolaşımda bulunan hisse sayısının sınırlı kalmasının ve yatırımcı tarafında oluşan güçlü duyarlılığın bu astronomik ralliyi ateşlediğini ifade etti.

"ÇOK NADİR VE DİKKAT ÇEKİCİ"

Yüzde 470 veya yüzde 500 gibi yükselişlerin genellikle küçük ölçekli firmalarda yaşanabileceğini vurgulayan Shou, bu büyüklükteki bir sanayi devi için söz konusu borsa performansının son derece nadir ve dikkat çekici olduğuna işaret etti.

Morningstar tarafından yayımlanan araştırma raporunda ise, yapay zekanın Çin yönetimi için artık bir ulusal güvenlik meselesi haline dönüştüğü ve şirketin bu konjonktürden ciddi oranda fayda sağlayacağı kaydedildi. Araştırma firması, çip üreticisinin teknolojisinin şu an için küresel pazar liderlerinin bir miktar gerisinde kalmasına rağmen, Pekin yönetiminin yarı iletken sektöründe kendi kendine yetme hedefleri doğrultusunda yerli internet devleri tarafından güçlü bir biçimde destekleneceğini öngörüyor.

YATIRIMCILARA SEKTÖREL ÇÖKÜŞ VE KÖPÜK UYARISI

Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Yiming tarafından 2016 yılında temelleri atılan çip devi, halka arzdan sağladığı devasa geliri öncelikli olarak bellek yongası seri üretimi, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projeleri ve teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla kullanacak.

Ancak piyasa analistleri, bellek sektörünün doğasında var olan döngüsel risklere karşı yatırımcıları uyarmayı ihmal etmiyor. Sektördeki arz ve talep dengesizliğinin an itibarıyla zirve noktasında bulunduğunu aktaran Shou, şu anki yüksek kâr marjlarının sürdürülebilir bir yapıda olmadığını ve döngüsel bir normalleşme sürecinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Yatırım tarafında kısa vadeli bir zirveye yaklaşıldığını belirten uzmanlar, büyük yatırımcıların yakında kâr realizasyonuna (satışa) geçebileceği konusunda piyasayı uyarıyor.