Borsa'daki şirketlerin yarısı zarar açıkladı

Borsa İstanbul’da analistler tarafından takip edilen 609 şirketin 289’u yılın ilk üç ayını zararla kapattı. Kâr açıklayan şirket sayısı ise 320 olarak kaydedildi. Pusula Yatırım Araştırma Departmanı’nın verilerine göre, 2025’in son çeyreğinde 266 şirket zarar ederken bu sayı 2026’nın ilk çeyreğinde 289’a yükseldi. Zarar eden şirketlerin payı da yüzde 43,68’ten yüzde 47,45’e çıktı.

ZAYIF PERFORMANS GÖSTEREN SEKTÖRLER

Yılın ilk çeyreğinde en zayıf performans taş, toprak, çimento; enerji ve dayanıklı tüketim malları sektörlerinde görüldü. Analistler, dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle faiz indirimlerinin durduğunu, enflasyon muhasebesinin kaldırılmasıyla şirketlerin ertelenmiş vergi giderinin arttığını ve ABD-İran savaşının etkilerini hatırlattı.

İKİNCİ ÇEYREK BEKLENTİSİ KARAMSAR

Sözcü'nün haberine göre Analistler, ikinci çeyrek sonuçlarında zarar eden şirket sayısının daha da artmasını beklediklerini belirtti. Yılın ilk çeyreğinde ‘kısmen’ hissedilen savaşın etkilerinin, ikinci çeyrekte ‘açıkça’ ortaya çıkacağını vurgulayan analistler, “Görece daha karamsar bir tablo ile ikinci çeyrekteyiz” yorumunu yaptı. BIST 100 endeksi ise son işlem gününde yüzde 1,23 düşüşle 14.598 puana geriledi.