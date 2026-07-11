Borsada sert dalgalanma! Küçük yatırımcı sarsıldı

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören BIST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta satıcılı bir seyir hakimdi. Hafta boyunca dalgalı bir performans sergileyen endeks, en düşük 14.053,48 puan seviyesine kadar gerilerken, yukarı yönlü hareketlerde en yüksek 14.629,66 puanı test etti. Yaşanan bu dalgalanmaların ardından BIST 100 endeksi, haftayı bir önceki haftanın kapanış rakamına kıyasla yüzde 0,67'lik düşüş yaşayarak 14.321,19 puandan noktaladı.

Geride bıraktığımız hafta içinde BIST 100 endeksine dahil olan bazı şirketlerin payları yatırımcılarına çift haneli oranlarda getiri sağlarken, bazı şirket hisselerinde ise çok sert değer kayıpları gözlemlendi.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI

Piyasalarda haftanın en yüksek getirisini sağlayan hisse senedi Aksa Enerji (AKSEN) olarak kayıtlara geçti. İlgili hisse, hafta genelinde gösterdiği performansla yatırımcısına yüzde 13,84 oranında prim kazandırarak kapanış yaptı.

Aksa Enerji'yi artış oranında sırasıyla; yüzde 11,22 primle Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), yüzde 9,70 kazançla Odine Solutions Teknoloji (ODINE), yüzde 8,87 yükselişle Şekerbank (SKBNK) ve yine yüzde 8,87'lik değer artışıyla Europower Enerji (EUPWR) izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Düşüş tarafındaki tablonun ilk sırasında ise Balsu Gıda (BALSU) payları yer aldı. Haftanın en sert düşüşünü yaşayan hisse, haftalık bazda yüzde 26,59 oranında değer kaybederek yatırımcısını zarara uğrattı.

Satış baskısının yoğun şekilde hissedildiği diğer paylarda ise Balsu Gıda'yı; yüzde 22,26 oranındaki düşüşle İzdemir Enerji (IZENR), yüzde 15,15 kayıpla Oba Makarnacılık (OBAMS), yüzde 14,11 gerilemeyle Mia Teknoloji (MIATK) ve son olarak yüzde 12,94'lük değer kaybıyla Otokar (OTKAR) takip etti.