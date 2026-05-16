Borsada satış dalgası BIST'e kaybettirdi, üç hisse zirveye çıktı!

Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasındaki kritik görüşmenin yansımaları takip edilirken, Borsa İstanbul yurt içi gelişmelerin de etkisiyle haftayı düşüşle kapattı. Yurt içinde Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu açıklamalarının öne çıktığı haftada, BIST 100 endeksi tarihi zirvesini yenilemesinin ardından gelen satışlarla geriledi.

TARİHİ ZİRVEDEN GERİ ÇEKİLME

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 27,5 oranında prim yapan BIST 100 endeksi, 11-15 Mayıs haftasında yüzde 4,61 değer kaybetti. Haftalık seyir ve sektör endekslerindeki gerçekleşmeler şöyle sıralandı:

Endeks Değişimi: Haftaya 15 bin 25 puandan başlayan BIST 100, seansı 14 bin 367 puandan kapattı.

Haftalık Hareket Alanı: Endeksin hafta boyunca gördüğü en düşük seviye 14 bin 265 puan olurken, test ettiği en yüksek seviye ve yeni tarihi zirvesi 15 bin 204 puan olarak kayıtlara geçti.

Holding Endeksi: Haftalık bazda %6,18 değer kaybetti.

Bankacılık Endeksi: Haftalık bazda %5,14 geriledi.

Sanayi Endeksi: Haftalık bazda %2,08 değer kaybetti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftalık bazda en yüksek primi yapan ve en çok değer kaybeden şirketler şu şekilde gerçekleşti:

En Çok Kazandıranlar:

Sarkuysan (SARKY): %11,75 artış

Katılım Evim (KTLEV): %11,13 artış

Türk Altın İşletmeleri (TRALT): %7,97 artış

En Çok Değer Kaybedenler:

Ral Yatırım Holding (RALYH): %26,73 azalış

Kiler Holding (KLRHO): %23,48 azalış

Destek Finans Faktoring (DSTKF): %21,14 azalış

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Piyasa değeri bakımından Borsa İstanbul'un zirvesinde yer alan ilk üç şirket ve güncel değerleri şunlardır:

Aselsan (ASELS): 1 trilyon 892 milyar 400 million TL ile ilk sıradaki yerini korudu.

Destek Finans Faktoring (DSTKF): 656 milyar TL piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı.

Enka İnşaat (ENKAI): 610 milyar TL piyasa değeriyle üçüncü sırada haftayı tamamladı.

İŞLEM HACMİNDE SASA ZİRVEDE

Hafta boyunca yatırımcıların en yoğun işlem gerçekleştirdiği ve en yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler şöyle açıklandı:

Sasa Polyester (SASA): 102 milyar 531 milyon TL

Astor Enerji (ASTOR): 45 milyar 742 milyon TL

Türk Hava Yolları (THYAO): 37 milyar 835 milyon TL