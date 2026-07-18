Borsada şampiyonlar belli oldu! En iyi kazanç sağlayan 5 hisse

Borsa İstanbul, 17 Temmuz 2026 ile sona eren haftada hem küresel piyasalardan gelen haberleri hem de yerel şirketlerin performanslarını yakından takip etti. BIST 100 endeksi, hafta boyunca 13.941,98 ile 14.265,51 puan aralığında hareket ettikten sonra, haftalık kapanışını bir önceki haftaya göre yüzde 2,38’lik yükselişle 13.981,05 puandan gerçekleştirdi.

HAFTANIN "KAZANDIRAN" HİSSELERİNDE GIDA VE ENERJİ ETKİSİ

Endeksin genelindeki artış eğilimine rağmen, hisseler arasında derin bir performans farkı oluştu. Haftanın en fazla prim yapan hisseleri, gıda ve enerji sektöründen geldi. İşte en çok kazandıranlar:

Balsu Gıda (BALSU): Yüzde 30,99 yükseliş.

Efor Çay (EFOR): Yüzde 23,60 yükseliş.

Margün Enerji (MAGEN): Yüzde 19,20 yükseliş.

Aksa Enerji (AKSEN): Yüzde 15,09 yükseliş.

Ral Yatırım Holding (RALYH): Yüzde 14,12 yükseliş.

DÜŞÜŞÜN FATURASI AĞIR OLDU: HİSSELER ÇAKILDI

Yatırımcılar için hafta oldukça sert geçti. Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisseleri, yüzde 34,31’lik kayıpla haftanın en büyük değer kaybını yaşadı.

Listede yer alan diğer düşüş yaşayan hisseler şu şekilde sıralandı:

Destek Finans Faktoring (DSTKF): Yüzde 34,31 kayıp.

Astor Enerji (ASTOR): Yüzde 12,05 kayıp.

Tureks Turizm Taşımacılık (TRALT): Yüzde 7,37 kayıp.

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TRENJ): Yüzde 6,94 kayıp.

Vestel (VESTL): Yüzde 6,13 kayıp.