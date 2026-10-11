Borsada manipülasyona karşı yeni düzenleme: Erken uyarı sistemi geliyor

Borsada manipülatif işlemlerin önlenmesi ve sermaye piyasalarında yatırımcı güveninin artırılması amacıyla yeni yasal ve idari düzenlemeler gündemde. Hazırlıkları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağının son şeklinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş istendi. Taslağın, yürütülecek çalışmaların ardından Meclis’e sunulması hedefleniyor.

Düzenlemeyle piyasa bozucu eylemler, içeriden bilgi sızdırılması ve ticaret ile piyasa dolandırıcılığına ilişkin yaptırımların ağırlaştırılması planlanıyor. Böylece sermaye piyasalarında kurallara aykırı işlemlerin caydırıcılığının artırılması ve yatırımcıların haklarının daha etkin korunması amaçlanıyor.

Taslakta ayrıca yatırım fonlarının tasfiyesi durumunda yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik hükümlerin de yer alması bekleniyor.

YATIRIMCI RİSKLERİ ERKEN AŞAMADA İZLENECEK

Sermaye piyasalarında risklerin daha kapsamlı izlenmesine yönelik çalışmalar, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da da yer aldı. Programda, yatırımcılar ve yatırım kuruluşlarından kaynaklanan risklerin bütüncül biçimde takip edilmesi, sistemik risklerin belirlenmesi ve olası sorunlara karşı erken uyarı mekanizmalarının oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Yatırımcı Risk Merkezi kurulması ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi oluşturulması planlanıyor. Sistemin, sermaye piyasalarında ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespit edilmesine ve ilgili kurumların gerekli önlemleri zamanında almasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Orta Vadeli Program’da erken uyarı sisteminin kurulması için 2027 yılının ikinci çeyreği hedef olarak belirtiliyor.

MEVZUAT BÜTÜNCÜL BİÇİMDE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Düzenleme çalışmaları yalnızca manipülasyonla mücadele ve cezaların artırılmasıyla sınırlı kalmayacak. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, yatırım kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile aracı kurumların sermaye ve sermaye yeterliliği yükümlülüklerinin de yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bunun yanında sermaye piyasası araçlarının kredili alımına, açığa satış işlemlerine ve ödünç alma-verme uygulamalarına ilişkin mevzuatın bütüncül biçimde gözden geçirilmesi planlanıyor.

Kanun değişikliği taslağının nihai hâli ve düzenlemelerin uygulama takvimi henüz netleşmiş değil. Planlanan adımların hayata geçirilmesiyle sermaye piyasalarında risklerin daha erken belirlenmesi, piyasa kurallarına aykırı işlemlere karşı denetimin güçlendirilmesi ve yatırımcı haklarının korunması hedefleniyor.