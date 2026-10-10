Borsada kayıp sürerken şampiyon oldular

Borsa İstanbul'da (BİST) BIST 100 endeksi, 5-9 Ekim haftası boyunca en düşük 12.038,79 puanı ve en yüksek 12.528,60 puanı gördü. Endeks, dalgalı geçen süreç sonunda haftayı, önceki hafta kapanış seviyesinin yüzde 0,03 altında 12.265,98 puandan noktaldı.

BIST 100 endeksinde işlem gören hisse senetlerinin 5-9 Ekim haftasındaki performansları da netleşti.

EN YÜKSEK GETİRİ PAHOL'DEN GELDİ

BIST 100 endeksinde haftalık bazda en fazla değer kazanan hisse senedi yüzde 11,96 yükseliş kaydeden PAHOL oldu. PAHOL'u yüzde 8,12'lik artış oranıyla İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) takip etti.

CVK Maden İşletmeleri (CVKMD), yüzde 8,09'luk primle haftanın en çok değer kazanan dördüncü hissesi olarak kayıtlara geçti. Akçansa Çimento (AKCNS), yüzde 7,74 değer kazanarak dördüncü sırada konumlandı. Haftanın en çok kazandıran beşinci hisse senedi ise yüzde 6,81'lik yükseliş grafiğiyle Tekfen Holding (TKFEN) olarak gerçekleşti.

EN SERT DÜŞÜŞ BERA HOLDİNG'DE YAŞANDI

BIST 100 bünyesinde haftanın en fazla değer kaybına uğrayan hisse senedi yüzde 9,75 gerilemeyle Bera Holding (BERA) oldu. Bera Holding'i yüzde 7,84'lük düşüşle Borusan Yatırım ve Pazarlama (BRYAT) izledi.

Astor Enerji (ASTOR), yüzde 7,09 değer kaybederek haftanın en çok gerileyen üçüncü hissesi oldu. Borusan Boru Sanayi (BRSAN), yüzde 6,33'lük kayıpla dördüncü sırada yerini aldı. Haftanın en fazla değer kaybeden beşinci hissesi ise yüzde 5,08 düşüşle Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) olarak kayıtlara geçti.