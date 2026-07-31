Borsada işlem gören dev şirket iflas koruması istedi

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Barem Ambalaj Sanayi'nin yaptığı konkordato talebini değerlendirerek karara bağladı.

Mahkeme heyeti, 30 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Alınan bu kararla beraber, sürecin hukuki ve mali boyutlarını takip etmesi amacıyla şirkete bir konkordato komiseri atanmasına da hükmedildi.

YATIRIM MALİYETİ 200 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Konuyla ilgili şirket tarafından yayımlanan açıklamada, üretim maliyetleri ve mamul fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ile artış gösteren finansman giderlerinin şirketi zor durumda bıraktığı belirtildi.

Söz konusu ekonomik koşulların, Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan fabrikanın enerji yatırımının tamamlanamadan geçici bir süreliğine durdurulmasına yol açtığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, kağıt fabrikası yatırımı esnasında karşılaşılan bürokratik gecikmeler nedeniyle toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon euro seviyesine tırmandığı ve bu devasa tutarın şirket üzerinde ek bir finansman yükü oluşturduğu ifade edildi.

OLASI SATIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYABİLİR

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Barem Ambalaj, yaşanılan bu sürece rağmen İzmir, Gaziantep ve Karaman illerinde yer alan ambalaj tesislerinde üretimin durmadığını bildirdi.

Şirket, ana faaliyet alanlarındaki operasyonların kesintisiz olarak devam ettiğini vurguladı. Tüm bunlara ek olarak şirket, finansal darboğazı aşabilmek adına kağıt fabrikasının olası satışı için önümüzdeki dönemde görüşmelere başlanmasının planlandığını kamuoyuyla paylaştı.