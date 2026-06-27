Borsada bu hafta en çok bir hisse kazandırdı: Kayıp ise büyük oldu

ABD-İran eksenindeki jeopolitik gerilimler yakından izlenirken piyasalardaki dalgalı seyir devam ediyor. Finans çevrelerinde enflasyon endişeleri ağırlığını korurken, başta Fed olmak üzere önde gelen merkez bankalarının hamleleri ve ABD borsalarındaki teknoloji hisselerinin hareketliliği odak noktası olmayı sürdürüyor.

Yurt içi piyasalar da bu küresel iklimin rüzgarıyla hareket etti. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, 22-26 Haziran haftasını yüzde 3,13 oranında değer kaybıyla tamamladı. Haftalık seyrine 14 bin 791 puandan başlayan endeks, kapanışı 14 bin 274 puandan yaptı. Hafta boyunca kaydedilen en düşük seviye 14 bin 147 puan olurken, test edilen en yüksek nokta ise 14 bin 871 puan olarak kayıtlara geçti.

Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 4,99 oranında gerileyerek en çok eriyen alanlardan biri oldu. Holding endeksi yüzde 0,89, sanayi endeksi ise yüzde 1,82 oranında değer kaybı yaşadı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100 endeksine dahil olan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hisse senedi, yüzde 32,41 oranındaki artışla Balsu Gıda (BALSU) oldu. Bu şirketi yüzde 8,28’lik yükselişle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve yüzde 7,94 kazançla Efor Yatırım (EFOR) izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Haftanın en sert düşüşünü yaşayan hisselerin başında yüzde 21,97 oranındaki kayıpla Ral Yatırım Holding (RALYH) yer aldı. Listenin devamında yüzde 18,03 düşüşle Hektaş (HEKTS) ve yüzde 15,26 değer kaybıyla Mia Teknoloji (MIATK) hisseleri konumlandı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören firmalar arasında piyasa değeri en yüksek olan şirket, 1 trilyon 648 milyar 440 milyon TL’lik hacmiyle Aselsan (ASELS) zirvedeki yerini korudu. Destek Finans Faktoring (DSTKF) 1 trilyon 154 milyar 999 milyon TL değerle ikinci sırada yer alırken, Garanti BBVA (GARAN) ise 581 milyar 280 milyon TL ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Endeks genelinde işlem hacmi sıralamasında ilk sırayı 64 milyar 669 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) aldı. Onu 44 milyar 341 milyon TL’lik işlem hacmiyle Aselsan (ASELS) ve 38 milyar 339 milyon TL ile Astor Enerji (ASTOR) takip etti.