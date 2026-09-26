Borsada 25 şirket milyonlarca lot hisseyi geri aldı
Borsa İstanbul’da işlem gören 25 şirketin pay piyasasında fiyat istikrarını desteklemek amacıyla milyonlarca lot hisseyi geri aldı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım programlarına yönelik adımları hız kesmeden devam ediyor. Şirketler, son duyurularla birlikte pay piyasasında fiyat istikrarını desteklemeye yönelik yeni geri alımlar gerçekleştirdi.
ŞİRKET SAYISI 25'E ULAŞTI
Yatırımcı güvenini korumaya yönelik pay geri alımı yapan toplam şirket sayısı 25’e ulaştı.
Borsada şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar haftanın son işlem günü 25 Eylül tarihinde de sürdü. Belirtilen günde 25 şirket kendi hisselerinde geri alım operasyonuna gitti. Şirketlerin gerçekleştirdiği geri alım miktarları ve lot sayıları şu şekilde sıralandı:
ŞİRKETLER VE LOT SAYILARI
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) — Geri alınan hisse adeti: 26.756 lot
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) — Geri alınan hisse adeti: 4.100.050 lot
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) — Geri alınan hisse adeti: 80.000 lot
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) — Geri alınan hisse adeti: 2.031.121 lot
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) — Geri alınan hisse adeti: 48.298 lot
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) — Geri alınan hisse adeti: 345.000 lot
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) — Geri alınan hisse adeti: 2.742.423 lot
Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) — Geri alınan hisse adeti: 10.000 lot
Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) — Geri alınan hisse adeti: 167.731 lot
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) — Geri alınan hisse adeti: 1.400.000 lot
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) — Geri alınan hisse adeti: 335.654 lot
TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) — Geri alınan hisse adeti: 2.849 lot
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) — Geri alınan hisse adeti: 200.000 lot
Net Holding A.Ş. (NTHOL) — Geri alınan hisse adeti: 240.000 lot
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) — Geri alınan hisse adeti: 100.000 lot
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) — Geri alınan hisse adeti: 365.000 lot
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) — Geri alınan hisse adeti: 30.562 lot
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) — Geri alınan hisse adeti: 2.100.000 lot
Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) — Geri alınan hisse adeti: 3.000.000 lot
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) — Geri alınan hisse adeti: 200.000 lot
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) — Geri alınan hisse adeti: 133.000 lot
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) — Geri alınan hisse adeti: 4.000 lot
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) — Geri alınan hisse adeti: 260.000 lot
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) — Geri alınan hisse adeti: 50.000 lot
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) — Geri alınan hisse adeti: 4.726.473 lot