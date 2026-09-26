Borsada 25 şirket milyonlarca lot hisseyi geri aldı

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım programlarına yönelik adımları hız kesmeden devam ediyor. Şirketler, son duyurularla birlikte pay piyasasında fiyat istikrarını desteklemeye yönelik yeni geri alımlar gerçekleştirdi.

ŞİRKET SAYISI 25'E ULAŞTI

Yatırımcı güvenini korumaya yönelik pay geri alımı yapan toplam şirket sayısı 25’e ulaştı.

Borsada şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar haftanın son işlem günü 25 Eylül tarihinde de sürdü. Belirtilen günde 25 şirket kendi hisselerinde geri alım operasyonuna gitti. Şirketlerin gerçekleştirdiği geri alım miktarları ve lot sayıları şu şekilde sıralandı:

ŞİRKETLER VE LOT SAYILARI

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) — Geri alınan hisse adeti: 26.756 lot

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) — Geri alınan hisse adeti: 4.100.050 lot

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) — Geri alınan hisse adeti: 80.000 lot

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) — Geri alınan hisse adeti: 2.031.121 lot

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) — Geri alınan hisse adeti: 48.298 lot

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) — Geri alınan hisse adeti: 345.000 lot

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) — Geri alınan hisse adeti: 2.742.423 lot

Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) — Geri alınan hisse adeti: 10.000 lot

Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) — Geri alınan hisse adeti: 167.731 lot

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) — Geri alınan hisse adeti: 1.400.000 lot

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) — Geri alınan hisse adeti: 335.654 lot

TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) — Geri alınan hisse adeti: 2.849 lot

LDR Turizm A.Ş. (LIDER) — Geri alınan hisse adeti: 200.000 lot

Net Holding A.Ş. (NTHOL) — Geri alınan hisse adeti: 240.000 lot

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) — Geri alınan hisse adeti: 100.000 lot

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) — Geri alınan hisse adeti: 365.000 lot

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) — Geri alınan hisse adeti: 30.562 lot

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) — Geri alınan hisse adeti: 2.100.000 lot

Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) — Geri alınan hisse adeti: 3.000.000 lot

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) — Geri alınan hisse adeti: 200.000 lot

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) — Geri alınan hisse adeti: 133.000 lot

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) — Geri alınan hisse adeti: 4.000 lot

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) — Geri alınan hisse adeti: 260.000 lot

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) — Geri alınan hisse adeti: 50.000 lot

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) — Geri alınan hisse adeti: 4.726.473 lot