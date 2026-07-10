Halk TV Ekonomi Borsa ve altın haftayı kayıpla kapattı; dolar ile Euro yükseldi

Borsa ve altın haftayı kayıpla kapattı; dolar ile Euro yükseldi Bir süredir gözler altının ve borsanın düşüşündeydi. Yatırım araçlarından dolar ve Euro (avro) yükseliş gösterirken borsa, yatırım fonları ve altın düşüşe devam etti.