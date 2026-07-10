Borsa ve altın haftayı kayıpla kapattı; dolar ile Euro yükseldi
Bir süredir gözler altının ve borsanın düşüşündeydi. Yatırım araçlarından dolar ve Euro (avro) yükseliş gösterirken borsa, yatırım fonları ve altın düşüşe devam etti.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda değer kaybederken, altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. Döviz kurlarında ise yukarı yönlü hareket sürdü.
BIST 100 endeksi, hafta boyunca 14.053,48 ile 14.629,66 puan arasında dalgalandı. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 14.321,19 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,99 gerileyerek 6 bin 205 liraya indi. Cumhuriyet altını yüzde 3,90 değer kaybederek 40 bin 590 liradan satılırken, çeyrek altın da yüzde 3,02 düşüşle 10 bin 180 liraya geriledi.
Döviz piyasasında ise yükseliş görüldü. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,39 artışla 46,9860 liraya, Euro (avro) ise yüzde 0,23 yükselerek 53,6940 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,61, emeklilik fonları ise yüzde 0,69 değer kaybetti.
Fon kategorileri arasında haftanın en yüksek getirisi yüzde 1,20 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşti. (AA)