Borsa İstanbul'da sert düşüş! Önlem devreye alındı
Borsa İstanbul 100 endeksinde yaşanan değer kayıplarının kritik sınırı aşması sonrası acil önlem devreye alındı. Erime yüzde 2'yi bulmasıyla, açığa satış işlemlerine yönelik "yukarı adım" kuralı seans sonuna kadar geçerli olmak üzere uygulandı.
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Borsa İstanbul yönetimi endeksteki aşağı yönlü hareketin kritik eşiği geçmesi üzerine hisse senedi piyasalarında açığa satış operasyonlarına yönelik yeni bir acil önlem devreye aldı.
ENDEKSTEKİ ERİME EŞİK DEĞERİ GEÇTİ
Yapılan resmi duyuruda, saat 16.44 itibarıyla Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksinde gözlenen aşağı yönlü kırılmanın yüzde 2 seviyesini geride bırakması sebebiyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen hisselerde seans kapanışına kadar geçerli olacak şekilde "yukarı adım" mekanizmasının işletilmeye başlandığı bildirildi.
YUKARI ADIM KURALININ DETAYLARI
Söz konusu acil finansal tedbir kapsamında yürütülecek açığa satış işlemleri, sisteme girilecek olan yeni emrin piyasada en son gerçekleşen işlem bedelinin daha altında bir fiyat seviyesinden kaydedilememesi esasına göre yürütülecek.
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi