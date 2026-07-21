Borsa İstanbul'da savaş tedirginliği

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne düşüş eğilimiyle başladı. Endeks, açılış seansında bir önceki kapanış seviyesine kıyasla 32,81 puan ve yüzde 0,23 oranında azalış kaydederek 14.038,17 puana geriledi. Bir önceki işlem gününde alım ağırlıklı bir tablo çizen Borsa İstanbul, dünü yüzde 0,64 oranında değer artışıyla 14.070,98 puan seviyesinden kapatmıştı. Gerçekleşen açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 0,55 oranında değer kazancı yaşadı.

SEKTÖRLERDE KAZANAN VE KAYBEDENLER

Borsada işlem gören sektör endekslerinin performansı incelendiğinde, yatırımcısına en yüksek getiriyi yüzde 1,62'lik artışla madencilik sektörü sağladı. Buna karşılık, güne en sert kayıpla başlayan ve en çok gerileyen sektör ise yüzde 9,03'lük düşüşle finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL RİSKLER PİYASALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda, çip üreticisi şirketlerin hisselerinde yaşanan yukarı yönlü hareketlere rağmen son derece karışık bir seyir hakim. ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklık, uluslararası piyasaların yönünü etkilemeyi sürdürüyor.

ABD ve İran yönetimlerinin yeniden müzakere masasına dönebileceğine dair artan umutlara rağmen, Ortadoğu bölgesindeki sıcak çatışmaların hız kesmeden devam etmesi piyasalardaki yön arayışını belirginleştiriyor. Diğer taraftan, Yemen'de konuşlu bulunan İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" ilan etmesi, jeopolitik gerginliğin yakın zamanda azalacağına dair iyimserliği zayıflattı.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Piyasa analistleri, bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek veri gündeminin sakin olduğunu ifade ediyor.

Yurt dışı piyasalarda ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak olan ZEW ekonomik güven endeksi verileri yatırımcıların yakın takibinde olacak. Uzmanlar teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin kritik destek konumunda bulunduğunu, yukarı yönlü hareketlerde ise 14.200 ve 14.300 puan seviyelerinin direnç noktaları olarak izleneceğini kaydetti.