Borsa İstanbul'da mutlak butlan izi! Kazandıran ve kaybettirenler belli oldu

Borsa İstanbul (BIST 100), haftanın son gününü yüksek tansiyonlu geçirdi.

Perşembe akşamı gelen CHP "mutlak butlan" kararı Borsa İstanbul'a damga vurdu.

Yatırımcıların 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi risk azaltma isteği ve perşembe günü tetiklenen devre kesicilerin ardından, BIST 100 endeksi cuma günü Varlık Fonu desteğiyle yüzde 5'e yakın toparlansa da haftalık bazda yaralı kapattı.

İşte milyarlarca liralık hacimlerin döndüğü haftanın borsa raporu:

ENDEKS, MÜDAHALEYLE HAFTAYI %3,89 KAYIPLA KAPATTI

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 23 oranında getiri sağlayan BIST 100 endeksi, son iki gündeki siyasi dalgalanmaların etkisiyle 18-22 Mayıs haftasını yüzde 3,89 değer kaybıyla tamamladı. Bu kayıp devre kesici ve Varlık Fonu desteğine rağmen gerçekleşti.

Haftalık bazda öne çıkan endeks verileri şu şekilde gerçekleşti:

Haftaya 14 bin 333 puandan giren endeks, cuma günü kapanışını 13 bin 808 puandan yaptı.

Hafta içi panik satışlarıyla en düşük 12 bin 966 puanı gören endeks, en yüksek 14 bin 342 puanı test etti.

EN ÇOK BANKACILIK ETKİLENDİ

Siyasi risklerden en çok etkilenen Bankacılık endeksi yüzde 7,76 çakılırken, holding endeksi yüzde 3,11 ve sanayi endeksi yüzde 3,69 oranında değer kaybetti.

ENERJİ DEVLERİ SAVAŞ ORTAMINDA ZİRVEYE OYNADI

BIST 100 endeksindeki genel çöküş havasına meydan okuyarak haftayı güçlü primlerle kapatan şirketler şunlar oldu:

Europower Enerji (EUPWR): Haftanın açık ara şampiyonu yüzde 26,38 değer kazancıyla Europower oldu.

Girişim Elektrik (GESAN): Enerji ve teknoloji odağıyla öne çıkan hisse, yüzde 15,33 yükseliş kaydetti.

Fenerbahçe (FENER): Spor dünyasındaki gelişmelerle hareketlenen hisse, yüzde 11,48 primle üçüncülüğe yerleşti.

TARIM DEVİNDE SERT SATIŞ

Haftanın en çok can yakan, satıcılı seyirden en çok hasar alan hisseleri ise şu şekilde sıralandı:

Hektaş (HEKTS): Yatırımcısını en çok üzen hisse, yüzde 16,34 oranındaki sert düşüşle Hektaş oldu.

Kuyaş Yatırım (KUYAS): Haftalık bazda yüzde 12,83 değer kaybetti.

Ral Yatırım Holding (RALYH): Yüzde 12,72 düşüşle listenin üçüncü sırasına yerleşti.

BORSA İSTANBUL'UN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

Kayıplara rağmen dev şirketlerin piyasa değerlerindeki liderlik yarışı devam etti. İşte Borsa İstanbul'un en pahalı ilk 3 şirketi:

Şirket Adı Piyasa Değeri (TL)

Aselsan (ASELS) 1 Trilyon 896 Milyar 600 Milyon TL

Destek Finans Faktoring (DSTKF) 662 Milyar TL

Enka İnşaat (ENKAI) 593 Milyar TL

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Siyasi kriz anında tahtalarında en yüksek nakit akışının yaşandığı ve hacim rekorları kıran hisseler, borsanın lokomotifleri oldu:

Türk Hava Yolları (THYAO): Toplam 55 milyar 108 milyon TL işlem hacmiyle zirvede yer aldı.

Akbank (AKBNK): Bankacılık endeksindeki çöküş trafiğinde 54 milyar 194 milyon TL hacimle ikinci oldu.

Sasa Polyester (SASA): 42 milyar 873 milyon TL’lik dev işlem hacmiyle en çok dönen üçüncü hisse oldu.

Piyasa uzmanları, Kurban Bayramı tatili nedeniyle önümüzdeki hafta borsanın sadece 1,5 gün açık olacağını hatırlatarak, yatırımcıların pozisyonlarını koruması ve bayram sonrasındaki siyasi normalleşme adımlarını takip etmesi gerektiği tavsiyesinde bulunuyor.