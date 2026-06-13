Borsa İstanbul haftanın son gününde yükseldi! En çok kazandıran hisseler belli oldu

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilimde "sona gelindiğine" dair beklentilerin oluşmasıyla pozitif bir seyir izlendi.

Yurt içi finans piyasaları da dış kaynaklı bu hareketliliğe ayak uydurdu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın kapanış gününde özellikle bankacılık sektörüne gelen alımlarla ivme kazandı. Yaşanan dalgalı seyrin ardından, yatırımcılara en fazla kazanç ve kayıp getiren şirket hisseleri de netlik kazandı.

Piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde; ABD-İran hattındaki jeopolitik risklerin seyri, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan hamleler ve SpaceX şirketinin halka arz süreçlerine dair gelişmeler temel belirleyici oldu.

HAFTANIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK YÜKSELİŞ

İç piyasada faiz politikalarının ve merkez bankası kararlarının mercek altına alındığı haftada, küresel ölçekteki bu gelişmeler de endeks üzerinde ağırlığını hissettirdi. BIST 100 Endeksi, haftanın son işlem gününde bankacılık hisselerinin öncülüğünde yükselerek haftalık bazda hanesine artı puan yazdı.

Sene başından bu yana yaklaşık yüzde 24 oranında yukarıda seyreden BIST 100 endeksi, 8-12 Haziran haftasını yüzde 1,78 oranında değer kazancıyla tamamladı. Haftalık seyre 13 bin 590 puan seviyesinden başlangıç yapan endeks, kapanışı 13 bin 938 puandan gerçekleştirdi. Endeks, hafta genelinde en düşük 13 bin 567 puanı test ederken, zirve seviye olarak ise 14 bin 125 puanı gördü.

Sektörel bazda incelendiğinde; Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 10,05, holding endeksi yüzde 1,45 oranında prim yaparken, reel üretimin göstergesi olan sanayi endeksi yüzde 2,26 oranında değer kaybına uğradı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSEDARLARI

BIST 100 endeksinde işlem gören şirketler arasında, haftalık bazda en yüksek primi yapan hisse senedi, yüzde 16,09 oranındaki değer artışıyla Katılım Evim (KTLEV) olarak kayıtlara geçti. Bu şirketi, yüzde 13,39’luk yükselişle Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve yüzde 12,56’lık artışla Akbank (AKBNK) izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN ŞİRKETLER

Haftanın en fazla kaybettiren hisselerinin zirvesinde, bir önceki haftada olduğu gibi yüzde 33,33’lük sert düşüşle Margün Enerji (MAGEN) yer aldı. Bu hisseyi yüzde 16,25 oranındaki gerilemeyle Astor Enerji (ASTOR) ve yüzde 15,82’lik düşüşle Fenerbahçe (FENER) takip etti.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK DEVLER

Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren firmalar arasında, toplam piyasa değeri bazında 1 trilyon 692 milyar 900 milyon TL’lik hacmi ile Aselsan (ASELS) birinci sıradaki yerini korumayı sürdürdü. Yaklaşık 870 milyar TL’lik piyasa büyüklüğüyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yer bulurken, Garanti BBVA (GARAN) da 570 milyar TL değerle üçüncü sıraya yerleşti.

İŞLEM HACMİNDE ZİRVEYE OYNAYANLAR

Endeks dahilinde en yoğun işlem hacmine ulaşan hisse senetlerinde, 49 milyar 647 milyon TL’lik pay ile Astor Enerji (ASTOR) ilk sıraya oturdu. Bu şirketi 42 milyar 610 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 40 milyar 172 milyon TL’lik büyük işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) izledi.