Borsa İstanbul 20 bine yaklaşabilir! Rapor geldi, öne çıkan sektörler belli oldu

Borsa İstanbul, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Haftanın ilk işlem gününde BİST 100 endeksi %-1,21 oranında değer yitirerek kapanışı 13.777 puandan gerçekleştirdi. Bankacılık endeksindeki kayıp %-1,08 olarak kaydedilirken, sınai endeksinde düşüş %-1,69 seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz hafta TCMB'nin politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakması ve piyasa fonlamasının %40'tan devam etmesi, borsadaki risk iştahını baskılayan ana unsurlar olarak gösteriliyor. Analistler, BİST 100 endeksi için 13.600 puan seviyesinin kritik bir destek noktası olduğu uyarısını yapıyor. Endeksin 14.000 puan üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise piyasadaki satış baskısının hafifleyebileceği ifade ediliyor.

YAKLAŞIK 6,9 MİLYON YATIRIMCI

MKK verilerine bakıldığında, nisan ayının sonundan bu yana borsaya dahil olan yatırımcı sayısının istikrarlı bir şekilde artarak 6 milyon 870 bin kişiye ulaştığı görülüyor. Piyasadaki milyonlarca kişi kalıcı bir yükseliş trendinin ne zaman başlayacağına odaklanmışken, Gedik Yatırım tarafından paylaşılan 2026 İkinci Yarı Strateji Raporunda, BİST 100 endeksinin yılbaşından bu yana dolar bazında %14, TL bazında ise %26 değer kazandığı hatırlatıldı.

BORSA İSKONTOLU İŞLEM GÖRÜYOR

Yayımlanan raporda, Türk hisse senedi piyasasının F/K bazında yaklaşık %23, FD/FAVÖK bazında ise yaklaşık %18 oranında bir iskonto ile işlem gördüğü bildirildi. Türkiye'nin benzer piyasalara göre ortalamanın altında bir büyüme potansiyeline sahip olduğu ve bu durumun ancak 2027'de ortalamalara yaklaşabileceği tahmini paylaşıldı. Gedik Yatırım raporunda duruma ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Beklentilerimizi, gelişmekte olan piyasa büyüme ve değerleme çarpanları ile karşılaştırdığımızda, Türkiye’nin benzerlerine kıyasla iskontolu işlem görmeye devam ettiğini gözlemliyoruz.".

HANGİ SEKTÖRLER AYRIŞTI?

Metal, bilişim, gıda ve içecek, petrol ve kimya ile savunma sektörlerinin gösterdiği performansın Türk hisse senedi piyasasını desteklediği belirtildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre gelecek döneme ilişkin ise raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Ortadoğu’daki savaş sebebiyle yılın geri kalanına ilişkin kar görünümü karmaşık ve zayıf. Artan petrol fiyatları, tedarik zincirlerine ilişkin belirsizlikler, enflasyon ve faiz oranlarında katılık, karlılıkları olumsuz etkilemeyi sürdürebilir. Ancak öngördüğümüz şekilde petrol fiyatlarının 2026 sonu ve 2027 yılı içerisinde 70-80 dolar aralığına gerileyip dengelendiği senaryoda; küresel risk iştahında da kademeli bir iyileşme ve yurtiçinde faizlerin düşme beklentisi ile Borsa İstanbul’un olumlu bir döngüye girebileceğini düşünmekteyiz".

BİST 100’DE HEDEF FİYAT VE MODEL PORTFÖY

Kasım 2026 tarihinde MSCI tarafından yapılacak olan muhtemel Türkiye sınıflandırma kararının piyasalarca yakından izlenmesi gerektiği vurgulanan raporda; BİST 100 endeksi için 12 aylık dönemde 19.392 hedef fiyat seviyesi belirlendi. Bu hedefin, borsa endeksinde %36,5 oranında bir yükseliş potansiyeline işaret ettiği kaydedildi.

Gedik Yatırım’ın raporunda paylaşılan model portföyde şu hisseler yer aldı: Anadolu Hayat, Aksa Akrilik, Coca Cola İçecek, Doğan Holding, MLP Sağlık, Sabancı Holding, TAB Gıda, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası. Öte yandan; Türk Anadolu Metal, Ford Otosan, Enka İnşaat ve Enerjisa hisseleri için de "endeks üzeri getiri" beklentisi vurgulandı.

*Bu haberdeki bilgiler, fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır, kesinlikle bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.