Borsa İstabul'da işlemler artınca ek merkez devreye alındı

Borsa İstanbul piyasa katılımcılarından gelen yoğun talepler ve önümüzdeki yıllara ait büyüme projeksiyonları doğrultusunda hayata geçirilen yeni veri merkezinin 1 Temmuz 2026 tarihinde devreye alınacağını ilan etti.

UZUN YILLAR İHTİYACI KARŞILAYACAK

Borsa İstanbul yönetimi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, halihazırda kullanılmakta olan veri merkezinde; üyelere, veri yayın kuruluşlarına, yerli ve yabancı yatırımcılara, servis ile altyapı sağlayıcılarına uluslararası standartlarda hizmet sunulduğu hatırlatıldı.

Devreye girecek olan yeni veri merkezinin de piyasaların uzun vadedeki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede tasarlandığı ifade edildi.

HIZLI ERİŞİM VE YÜKSEK SOĞUTMA KAPASİTESİ

Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, yeni veri merkezi faaliyete geçtiğinde yatırımcılara piyasalara güvenli ve çok daha hızlı bir erişim imkânı kesintisiz olarak sağlanmaya devam edecek.

Kurulacak olan merkezde devreye alınacak kabinetlerin, yüksek enerji ve yüksek soğutma kapasitesiyle hizmet vereceği belirtildi.

İŞLEM HACİMLERİNE VE LİKİDİTEYE OLUMLU ETKİ

Borsa İstanbul, yeni veri merkezindeki kapasite genişlemesi sayesinde, çok daha fazla piyasa katılımcısının sunulan bu hizmetten yararlanmasının beklendiğini kamuoyuyla paylaştı.

Gerçekleşecek olan kapasite artışının piyasadaki işlem hacimlerini pozitif yönde etkilemesi, piyasa likiditesine güçlü bir katkı sağlaması ve genel piyasa kalitesini daha da yukarılara taşımasının öngörüldüğü bildirildi.