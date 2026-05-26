Borsa, bayram öncesi düşüşle kapattı

Güne sınırlı da olsa alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerde küresel jeopolitik risklerin tırmanması ve döviz kurlarındaki tarihi zirvelerin yarattığı baskıyla kazançlarını geri vererek sert bir geri çekilme yaşadı.

Endeks, gün sonuna doğru artan satış baskısının ardından önceki kapanışına göre 228,16 puan azalarak günü yüzde 1,64 değer kaybıyla 13.662,75 puandan tamamladı. Seans içinde en yüksek 13.920,85 puanı gören endeksin, kapanışı tam olarak günün en düşük seviyesinden yapması piyasadaki temkinli duruşu gözler önüne serdi.

LOKOMOTİF ENDEKSLERDE DEĞER KAYBI DERİNLEŞTİ

Arife günündeki bu geri çekilme dalgası, ağırlıklı olarak büyük ölçekli hisseleri içeren BIST 30 endeksinde çok daha keskin hissedildi. BIST 30 endeksi önceki kapanış seviyesine göre 324,94 puan ve yüzde 2,05’lik azalışla günü 15.493,67 puandan kapattı.

Sektörel bazda bakıldığında ise günün en ağır hasarını siber güvenlik ve NFC dolandırıcılığı raporlarının küresel yansımalarıyla teknoloji sektörü aldı; teknoloji endeksi yüzde 3,78 oranında çakıldı. Sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve mali endeks yüzde 0,24 değer kaybetti. Seans boyunca BIST 100 endeksine dahil olan hisse senetlerinden yalnızca 26'sı yatırımcısına prim kazandırmayı başarırken, 68 hissenin fiyatı geriledi. Yatırımcıların tatil öncesi nakde geçme çabasıyla birlikte ASELSAN, Astor Enerji, Europower Enerji, Ford Otomotiv ve Akbank günün en çok işlem gören ve likidite akışını sırtlayan hisse senetleri olarak öne çıktı.

BRENT PETROL REKOR KIRDI, ALTIN BASKILANDI

orsa İstanbul'un kapalı olduğu saatlerde uluslararası emtia ve para piyasalarında da hareketli dakikalar yaşandı. ABD ordusunun Doha'daki barış görüşmelerine rağmen İran hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği son askeri hamleler, enerji koridorlarındaki arz korkusunu en üst seviyeye taşıdı. Bu jeopolitik şokla birlikte Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 gibi çok sert bir sıçrama gerçekleştirerek 96,4 dolardan işlem görmeye başladı. Enerji maliyetlerindeki bu tırmanış küresel faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini besleyince, faiz getirisi olmayan değerli metallerden çıkış hızlandı ve uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4 bin 517 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

KÜRESEL PARİTELERDE SON DURUM

Yurt dışı döviz piyasalarında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanı Kevin Warsh dönemine ilişkin sıkı para politikası tahminleri ve güvenli liman talebi doları başlıca para birimleri karşısında güçlü tutmaya devam etti.

Uluslararası piyasalardaki işlemlerde avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3480 seviyelerinde dengelenirken, dolar/yen paritesi ise 159,2 düzeyinde seyretti.

Türkiye'de finans piyasaları bu veriler eşliğinde Kurban Bayramı tatiline girerken, borsada takas işlemlerinin Kurban Bayramı tatili takvimi nedeniyle haziran ayının ilk haftasına sarktığı; çarşamba, perşembe ve cuma günleri Borsa İstanbul'da hiçbir seans düzenlenmeyeceği hatırlatıldı.