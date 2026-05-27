Borcu olanı bayram ettirecek tahmin: Gram altın bin lira düşecek! Tarih de verdi

Ortadoğu'da yaşanan gerilim piyasaları sarsarken, altının "güvenli liman" konumu da sorgulanmaya açık hale geldi. Bugüne kadar belirsizlik ve kriz anlarında "güvenli liman" olarak sığınılan altın bir süredir tahmin edilemez bir rota izliyor.

Ortadoğu'da gerilim yükselince petrole ters yönde düşüşe geçen altın, barış ihtimaline de çok yüz vermiyor. Hafif yükseliş ihtimalin masadan kalkmasıyla hızla tersine dönüyor.

Çarşamba günü yatırımcıların ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilimi değerlendirmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek faiz sinyallerine odaklanmasıyla altın fiyatlarında hafif değer kayıpları yaşandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA DİPLOMATİK EŞİK AŞILAMADI

Piyasalardaki genel aşağı yönlü eğilimin arkasındaki en büyük etken, Ortadoğu'dan gelen çelişkili haber akışının yarattığı belirsizlik dalgası olarak öne çıkıyor. İran kanadından yapılan resmi açıklamalarda, ABD ordusunun kritik Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hedefleri vurarak gayriresmi ateşkesi ihlal ettiği iddia edildi.

Bu hamle, aylardır süren savaşı bitirme çabalarını ve enerji koridorlarını yeniden açma umutlarını zora sokan bir gelişme olarak kaydedildi.

GÖZLER FED'İN EN SEVDİĞİ ENFLASYON VERİSİNDE

Değerli metaller üzerindeki faiz baskısı da güncelliğini koruyor. Yatırımcılar, küresel enflasyonun para politikası üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook dahil olmak üzere önemli politika yapıcıların yapacağı açıklamaları takvime aldı.

GRAM ALTINDA 5 BİN 350 LİRAYA ÇAKILABİLİR

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, enflasyon riskleri, tahvil hareketleri ve jeopolitik yumuşamanın altın üzerindeki kaçınılmaz etkilerine değinerek ezber bozan bir tahminde bulundu.

Mevcut teknik trendin aşağı yönlü baskılanmaya devam etmesi durumunda ons altının yıl sonuna kadar 3.700 ila 3.800 dolar bandına kadar sert bir gerileme yaşayabileceğini öngören Spivak, bu düşüşün iç piyasadaki yansımalarını matematiksel senaryolarla ortaya koydu. Yapılan hesaplamalara göre; yıl sonunda ons altının 3.700 dolara gerilemesi durumunda, mevcut dolar kuru sabit kalsa dahi gram altın 5.353 liraya kadar çakılacak.

Gelecek aylarda dolar/TL kurunun yükselerek 50 lira seviyesine çıkması senaryosunda bile gram altın ancak 5.948 lirayı görebilecek. Bu da bugünkü 6.630 liralık mevcut seviyeyle kıyaslandığında, altını olan yatırımcıların gram başına net bin liraya yakın bir zarar dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE DEĞER KAYBEDİYOR

Altın piyasasında konuşulmaya başlanan bu geri çekilme senaryolarına diğer kıymetli madenler de eş zamanlı olarak eşlik ediyor. Küresel risk iştahının dengelenmeye çalışıldığı arife sonrası işlem gününde gümüş fiyatları yüzde 0,3 değer kaybederek ons başına 76,71 dolar seviyesine indi.

Sanayi ve otomotiv sektörünün gözdesi olan platin yüzde 0,8'lik sert bir düşüş grafiği çizerek 1.942,15 dolardan alıcı bulurken, palladyum ise yüzde 0,2 kayıpla 1.376,92 dolar seviyesine kadar çekilerek emtia piyasasındaki genel kan kaybını tescilledi.