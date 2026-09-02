Borcu olan yüz binlerce kişi için süre sona erdi

Vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik başvuru süreci 31 Ağustos itibarıyla sona erdi. Tecil ve taksitlendirme yoluyla ödeme imkanından yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru süresi tamamlanırken, söz konusu düzenlemeye geniş bir katılım gerçekleşti.

KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Sabah'ın Gelir İdaresi Başkanlığı'na dayandırdığı habere göre, 72 aya kadar düşük faizli taksitlendirme imkanından 705 bin 262 borçlu yararlandı.

Toplam 531 milyar 540 milyon 500 bin 676 TL tutarındaki borç taksitlendirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi gelirlerinin yanında çeşitli kurumlarca tahakkuku yapılan vergi dışındaki alacakların takibini de yaptı.

Vergi dairelerine borçlu olanların büyük çoğunluğu vergilerin dışındaki trafik idari para cezası, otoyollardan izinsiz geçiş idari para cezası gibi alacaklardan borçlu olanlardan oluştu. Borçları küçük tutarlı olduğu için taksitlendirme yerine vergi dairesine doğrudan ödemeyi makul bulan borçlular bu düzenlemeden yararlanmadı.

10 milyon TL'ye kadar olan borçlar teminat aranılmadan taksitlendirilirken, borcun bu tutarı aşması halinde aşan kısmın yarısı tutarında teminat gösterilmesi zorunluluğu getirildi.

KAPSAM VE TAKSİT TERCİHLERİ

Uygulama kapsamında gelir ve kurumlar vergisi, KDV, harçlar, adli para cezaları, trafik para cezaları, ecrimisil ve öğrenim kredisi (KYK) borçları için tecil ve taksitlendirme imkanı sunuldu. Özel Tüketim Vergisi (Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)) ile 2026 yılı gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin geçici vergiler kapsam dışında tutuldu. Bu verilere ait damga vergileri, vergi ziyaı cezaları ve gecikme zamları da tecil edilemedi. KDV dışındaki kapsam dahilindeki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilirken, KDV borçlarında azami taksit süresi 12 ay olarak belirlendi. Tecil kapsamında yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulandı. 12 taksit olarak sınırlandırılmış Katma Değer Vergisi dışındaki borçlar için mükelleflerin yüzde 18,13'ü 6 taksiti, yüzde 30,93'ü 12 taksiti, yüzde 12,79'u 24 taksiti, yüzde 28,01'i 36 taksiti, yüzde 8,20'si 48 taksiti ve yüzde 1,94'ü 72 taksiti tercih etti.

İLK TAKSİT 30 EYLÜL'DE ÖDENECEK

Başvurusu kabul edilen mükelleflerin ilk taksit ödemesini 30 Eylül'e kadar yapması gerekiyor. Sonraki ödemeler ise oluşturulan ödeme planındaki tarihlere göre gerçekleştirilecek. Taksitlendirmenin ihlal edilmemesi için taksitlerin her ay düzenli olarak süresinde ödenmesi şart koşuluyor. Bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal nedeni sayılırken, ödenmeyen veya eksik ödenen her bir taksitin takip eden ay içinde ödenmesi zorunlu tutuluyor.

Mükellefler taksit ödemelerini tüm vergi dairelerine yapabiliyor. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik kanalları (dijital vergi dairesi ve mobil uygulaması) üzerinden kredi kartı veya banka kartları ile anlaşmalı bankaların şubelerinden ve alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.) veya PTT iş yerlerinden ödeme alınabiliyor.

Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilen borçların süresinde ödendiği takdirde bu taşıtların fenni muayeneleri yapılabilecek. Ancak motorlu taşıtların satış ve devirlerinin yapılabilmesi için taksitlendirilen borçların tamamının ödenmiş olması gerekecek.

SGK BORÇLARINDA 183,3 MİLYAR LİRALIK YAPILANDIRMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına ilişkin dün sosyal medya hesabından şu verileri paylaşmıştı:

"4 Haziran 2025-31 Ağustos arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı). İşverenler ile çalışanların yanında olacağız"

Taksitlendirilen borçlar düzenli ödendiği müddetçe bu borçlar için vergi dairesince cebri takip yapılmayacak. Böylece, taksitlendirilerek düzenli ödenen borçlardan dolayı mükelleflerin bankalardaki hesaplarına, gayrimenkullerine veya araçlarına haciz konulmayacak.