Borç krizi büyüyor: Takipteki alacaklar bir yılda 323 milyar TL arttı

Türkiye’de derinleşen yoksulluk, artan işsizlik ve hızla eriyen alım gücü, bankacılık sektörünün verilerine de yansımaya başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verileri, vatandaşların ve işletmelerin borçlarını ödemekte giderek daha fazla zorlandığını ortaya koydu.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar son bir yılda yüzde 81,7 artarak rekor seviyelere ulaştı. Ekonomistler, yüksek enflasyon karşısında gelirlerin yetersiz kalmasının ve krediye dayalı yaşamın yaygınlaşmasının bu tabloyu ağırlaştırdığına dikkat çekiyor.

323 MİLYAR TL ARTTI

BDDK verilerine göre 16 Mayıs 2025 haftasında 395 milyar 576 milyon TL olan toplam takipteki alacaklar, 15 Mayıs 2026 haftasında 718 milyar 880 milyon TL'ye yükseldi.

Böylece bir yıl içinde takipteki alacaklarda 323 milyar 304 milyon TL'lik artış yaşandı. Artış oranı ise yüzde 81,7 olarak gerçekleşti.

Takibe düşen borçlardaki bu hızlı yükseliş, ekonomik daralmanın hem hane halkı hem de reel sektör üzerindeki baskısının arttığını gösteriyor.

GEÇİM SIKINTISI VATANDAŞI VURDU

En dikkat çekici artışlardan biri bireysel krediler ve kredi kartlarında görüldü. Yüksek enflasyon nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi kredi kartı ve tüketici kredileriyle karşılamak zorunda kalan milyonlarca vatandaşın ödeme gücü zayıfladı.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından kaynaklanan takipteki alacaklar bir yılda 165 milyar 927 milyon TL'den 294 milyar 684 milyon TL'ye yükseldi. Bu kalemdeki artış 128 milyar 757 milyon TL olurken yıllık yükseliş oranı yüzde 77,6'ya ulaştı.

İHTİYAÇ KREDİLERİ İLK SIRADA

Tüketici kredileri içinde en büyük sorun alanı ihtiyaç kredileri oldu.

İhtiyaç kredilerinde takipteki alacaklar bir yılda 80 milyar 630 milyon TL'den 137 milyar 487 milyon TL'ye çıktı. Böylece takipteki ihtiyaç kredileri yüzde 70,5 artış gösterdi.

Konut kredilerinde takipteki alacaklar yüzde 61,7 artarak 1 milyar 323 milyon TL'ye yükselirken, taşıt kredilerindeki takipteki alacaklar da yüzde 69,9 artışla 435 milyon TL'ye ulaştı.

KREDİ KARTI BORÇLARI ALARM VERİYOR

Vatandaşların günlük harcamalarını finanse etmek için giderek daha fazla başvurduğu kredi kartlarında da dikkat çekici bir bozulma yaşandı.

Bireysel kredi kartlarından kaynaklanan takipteki alacaklar 84 milyar 222 milyon TL'den 155 milyar 437 milyon TL'ye yükseldi. Böylece kredi kartı borçlarında takibe düşen tutar bir yılda 71 milyar 215 milyon TL arttı.