Borç boyu aştı acil çağrı geldi: Kredi kartı faizlerini durdurun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkedeki borç krizinin boyutlarınaülke genelindeki kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal bir krize dönüştüğünü belirterek korkutucu tabloyu gözler önüne serdi. Palandöken; bankaların acilen faizleri dondurması, borçlu vatandaşlara ve esnafa ek süre tanıması gerektiğini vurguladı.

KREDİ KARTI BORCU 3 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Türkiye'deki nakit sıkışıklığı ve hayat pahalılığı nedeniyle kredi kartlarının artık bir lüks değil, "hayat kurtarma aracı" haline geldiğini söyleyen Palandöken, piyasayı kilitleyen borç verilerini paylaştı:

Toplam Kredi Kartı Sayısı: 147 milyon adet.

Toplam Borç Miktarı: 3 trilyon TL.

Borçluluk Oranı: Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borç yükü altında.

Yasal Takipte Olan Kişi Sayısı: 2 milyon kişi borcunu ödeyemediği için icra ve yasal takip aşamasında.

"FAİZLERİ DURDURUN, EK SÜRE VERİN"

Vatandaşların borç sarmalından kendi çabalarıyla çıkmasının imkansız hale geldiğini belirten TESK Başkanı Palandöken, Türkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Mutlak ve mutlak Bankalar Birliği'nin bu kredi kartı faizlerini tavan-taban şeklinde durdurması lazım. Vadesi dolanlara biraz daha süre vermek suretiyle, sıkıntıda bulunan vatandaşlarımızın bu kredi kartı ile olan münasebetlerinin tekrar düzenlenmesi gerekiyor. Vatandaş veya esnaf kredi kartını yapılandırdığı zaman, faizin sadece asgarisini yatırdığında dahi bu yükün altından kalkamıyor."

"ESNAF KARTLAR DOLDUĞU İÇİN MAL ALAMIYOR"

Krizin sadece vatandaşı değil, mahalle esnafını ve ticari döngüyü de vurduğunu ifade eden Palandöken, esnafın kendi işini döndüremeyecek noktaya geldiğini söyledi.

Esnafın kredi kartı limitlerinin dolması sebebiyle dükkanına yeni ürün koyamadığını belirten TESK Başkanı, bu durumun sokaktaki ticareti derinden sarstığını ve acil bir mola verilmezse toplumsal sonuçların daha da ağırlaşacağını ifade etti.