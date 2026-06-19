Boğazlardan geçiş ücretlerine zam!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan herhangi bir limana uğramadan transit geçiş yapacak uluslararası gemilerden tahsil edilen ve "altın frank" birimi üzerinden hesaplanan ücretlerin revize edileceğini belirtti.

Her yıl 1 Temmuz tarihinde güncellenen tarifelerin bu yıl da ülke ekonomisine katkı sağlayacak biçimde yeniden kurgulandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Gemilerden net ton başına alınan ve 2025'te 5,83 dolar olan ücreti güncelleyerek 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolar yapacağız."

GEÇİŞ ÜCRETLERİ 39 YIL BOYUNCA SABİT TUTULMUŞTU

1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine göre işletilen sistemde, boğaz geçiş bedelleri hesaplanırken "altın frank" birimi ile gemilerin net tonajının (NRT) temel alındığını hatırlatan Uraloğlu, geçmiş dönemlere ve güncel artış takvimine ilişkin şu kronolojik verileri paylaştı:

"1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı ile güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'ten itibaren 4,42 dolar, 1 Temmuz 2024'te 5,07 dolar, 1 Temmuz 2025'te 5,83 dolar yapmıştık. Bu yıl da düzenlemeye gidiyoruz ve 1 Temmuz 2026'da boğazlardan geçen uluslararası gemilerden alınacak geçiş ücretini 6,70 dolar olarak yeniden güncelliyoruz."

BOĞAZ GEÇİŞLERİNDEN 3 AYRI KALEMDE TAHSİLAT YAPILIYOR

Bakan Uraloğlu, Türk Boğazları'nı kullanan uluslararası gemilerden yeni devreye girecek tarifeler üzerinden tahsilat yapılacağını, gerçekleştirilen bu son düzenlemeler vesilesiyle de devlet hazinesine aktarılan döviz girdisinin yukarı çekileceğini söyledi. Gemilerden Montrö Boğazlar Sözleşmesi kuralları uyarınca 3 farklı kalemde ücret alındığı bilgisini veren Uraloğlu; uğraksız geçen gemilerden fener hizmetleri, sağlık denetimi ve tahlisiye hizmetleri karşılığında ödeme alındığını aktardı.

GELİR BEKLENTİSİ 254 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Bakanlık tarafından paylaşılan resmi verilere göre, boğaz geçişlerinden sağlanan dönemsel gelirlerin seyri de netleşti. Uraloğlu, konuya dair şu finansal dökümü aktardı:

"Yıllar itibarıyla gemi geçişlerinden alınan ücretlerin ülkemiz ekonomisine katkısı 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022'deki geçişlerde 38 milyon dolar, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025'teki gemi geçişlerinde 223 milyon dolar oldu. 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında ise Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edeceğimiz gelirin 254 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Ülkemize önemli miktarda döviz kazandıracak bu gelir artışı ve yapılan fiyat güncellemeleri, ekonomiye sağlayacağı katkıyı gözler önüne seriyor. Böylece ülkemize sağlanan döviz girdisinin güçlenmesi ve devlet gelirlerinin artırılması hedefleniyor."