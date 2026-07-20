Bodrum'un yeni akımı olay yaratacak! Paylaşmak için 70 bin lira veriyorlar

Bodrum'un her yaz gündemde kalmasını sağlayan lüks harcamalarına beach'lere havalı bir giriş yapmak için ödenen paralar da girdi. Özellikle Yalıkavak ile Türkbükü arasında kullanılan araçlar, bu yaz yalnızca ulaşım amacıyla değil, gösterişli bir giriş yapmak isteyen tatilcilerin de tercihi haline geldi.

BODRUM'UN YENİ AKIMI OLAY YARATACAK!

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, 12 metrelik botlarla sunulan deniz taksi hizmeti için bazı tatilciler yaklaşık bin 200 euro, yani 70 bin lira ödeme yapıyor.

Deniz taksilerin özellikle beach kulüplerine ulaşımda tercih edildiği belirtilirken, bu tercihin temel nedeninin ulaşım kolaylığından çok dikkat çekici bir giriş yapmak olduğu ifade ediliyor.

PAYLAŞMAK İÇİN 70 BİN LİRA VERİYORLAR

İddiaya göre bazı tatilciler, beach'lere karadan giriş yapmak yerine bottan inerek daha gösterişli bir görüntü oluşturmayı amaçlıyor.

Bu yöntemle sosyal medya paylaşımlarında "yatla gelmiş" izlenimi vermek isteyenlerin sayısının arttığı belirtiliyor.

Geçmiş yıllarda da farklı lüks tatil alışkanlıklarıyla gündeme gelen Bodrum'da, deniz taksiler bu yaz sezonunun öne çıkan trendlerinden biri olarak gösteriliyor.