Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Bodrum'un yeni akımı olay yaratacak! Paylaşmak için 70 bin lira veriyorlar

Bodrum'un yeni akımı olay yaratacak! Paylaşmak için 70 bin lira veriyorlar

Bodrum'un her yaz gündemde kalmasını sağlayan lüks harcamalara bir yenisi daha eklendi. Ünlü turizm merkezi yeni akımı olay yaratacak! Tatilciler beachlere havalı bir giriş yapmak ve sosyal medyada o anı paylaşmak için 70 bin lira veriyorlar.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bodrum'un yeni akımı olay yaratacak! Paylaşmak için 70 bin lira veriyorlar

Bodrum'un her yaz gündemde kalmasını sağlayan lüks harcamalarına beach'lere havalı bir giriş yapmak için ödenen paralar da girdi. Özellikle Yalıkavak ile Türkbükü arasında kullanılan araçlar, bu yaz yalnızca ulaşım amacıyla değil, gösterişli bir giriş yapmak isteyen tatilcilerin de tercihi haline geldi.

BODRUM'UN YENİ AKIMI OLAY YARATACAK!

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, 12 metrelik botlarla sunulan deniz taksi hizmeti için bazı tatilciler yaklaşık bin 200 euro, yani 70 bin lira ödeme yapıyor.

Bodrum'un yeni akımı olay yaratacak! Paylaşmak için 70 bin lira veriyorlar - Resim : 1

Deniz taksilerin özellikle beach kulüplerine ulaşımda tercih edildiği belirtilirken, bu tercihin temel nedeninin ulaşım kolaylığından çok dikkat çekici bir giriş yapmak olduğu ifade ediliyor.

İstanbul'dan geldi akşam Girit Adası'na gidecek! Binlerce turist ilçeye akın ettiİstanbul'dan geldi akşam Girit Adası'na gidecek! Binlerce turist ilçeye akın etti

PAYLAŞMAK İÇİN 70 BİN LİRA VERİYORLAR

İddiaya göre bazı tatilciler, beach'lere karadan giriş yapmak yerine bottan inerek daha gösterişli bir görüntü oluşturmayı amaçlıyor.

Bodrum'un yeni akımı olay yaratacak! Paylaşmak için 70 bin lira veriyorlar - Resim : 3

Bu yöntemle sosyal medya paylaşımlarında "yatla gelmiş" izlenimi vermek isteyenlerin sayısının arttığı belirtiliyor.

Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadıHande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı

Bodrum'un yeni akımı olay yaratacak! Paylaşmak için 70 bin lira veriyorlar - Resim : 5

Geçmiş yıllarda da farklı lüks tatil alışkanlıklarıyla gündeme gelen Bodrum'da, deniz taksiler bu yaz sezonunun öne çıkan trendlerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bodrum Tatil Deniz Sosyal Medya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro