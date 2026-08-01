Bodrum'da lüks kol saatlerine havyar koyup yediler! Sosyal medya 'Böyle görgüsüzlük olur mu?' dedi

Türkiye'de çalışanların yarısı, Açlık Sınırı'nın altındaki asgari ücrete mahkum olmuşken Muğla Bodrum'dan gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Yalıkavak’taki bir mekânda yüz binlerce dolarlık saatlerin üzerine havyar konularak servis yapıldı. Havyarlarını lüks saatleri üzerinden yiyen kişiler, bunları da gösteriş için paylaşdı. Bu paylaşımlar sosyal medyada tepki çekti. Görenler, "Böyle görgüsüzlük olur mu?" dedi.

Bodrum’un Yalıkavak bölgesindeki bir mekânda çekilen görüntüler dikkat çekti. Görüntülerde, yüz binlerce dolar değerindeki saatlerin üzerine kaşıkla havyar konulduğu görüldü.

Hazırlanan servis, fotoğraf ve videolarla sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere, “Böyle görgüsüzlük olur mu?”, “Yemek değil, gösteriş servis ediliyor” ve “Lüksün de bir zarafeti olmalı” şeklinde eleştiriler geldi.

"NE ARA GÖRGÜSÜZLÜK SEVİYESİ BU NOKTAYA GELDİ?"

Sabah'taki köşesine sosyal medyanın da tepkisini çeken bu akımı taşıyan Funda Karayel, saatlerin üzerine havyar konulmasının kimseye doğrudan zarar vermediğini ancak asıl tartışılması gereken konunun tüketim anlayışı olduğunu savundu:

"Bir an durup düşündüm: Ne ara görgüsüzlük seviyesi bu noktaya geldi? Saatin üzerine havyar koymak elbette kimseye zarar vermiyor. İsteyen istediği gibi eğlenebilir."

Lüks tüketimin artık bir deneyim olmaktan çıktığını savunan Karayel, lezzet ve estetiğin geri planda kaldığını, geriye yalnızca sosyal medyada paylaşılacak bir görüntünün kaldığını ifade etti.

Karayel, gerçek zarafetin çoğu zaman gösterişe ihtiyaç duymadığını belirterek, “Lüksün en güçlü hâli bağıran değil, fısıldayan hâlidir” değerlendirmesinde bulundu.

Her anın bir performansa dönüştüğünü kaydeden Karayel, insanların artık sofraya oturmak yerine sahneye çıktığını, tat almaktan çok izlenme peşinde koştuğunu söyledi.

Bodrum’un uzun yıllardır şıklık, sadelik ve rafine yaşamla anıldığını hatırlatan Karayel, bölgenin yalnızca pahalı eşyaların sergilendiği bir dekor hâline gelmemesi gerektiğini vurguladı.





