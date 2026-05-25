Bit pazarına nur yağdı! İkinci elinde satışlar patladı

Türkiye’de artan yaşam maliyetleri ve daralan bütçeler, tüketicileri alışverişte alternatif yöntemlere yöneltti. "Sürdürülebilir e-ticaret" adı altında gelişen yenilenmiş ve ikinci el ürün pazarı, son bir yılda devasa bir büyüme sergiledi. Yayınlanan son veriler, vatandaşın artık sıfır ürün yerine internet üzerinden ikinci el eşyalara akın ettiğini rakamlarla ortaya koydu.

BİT PAZARINA NUR YAĞDI!

Ekonomim'in Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'ndan derlediği e-ticaret verilerine göre, 2024 yılında 9,8 milyar lira seviyesinde olan ikinci el ve yenilenmiş ürün işlem hacmi, geçen yıl itibarıyla 21,8 milyar liraya fırladı.

Pazardaki bu büyüme sadece parasal değerle sınırlı kalmadı; işlem sayısı da 17,5 milyondan 23,6 milyona yükseldi.

Vatandaşların her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiği bu pazar, ekonomideki yeni bir tüketim modelinin habercisi oldu.

İKİNCİ ELİNDE SATIŞLAR PATLADI

Ekonomim’in "Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, ikinci el piyasasında en çok talep gören ürünlerin başında tekstil geliyor.

Adet bazında yapılan incelemede, geçtiğimiz yıl internet üzerinden tam 751 bin 294 adet ikinci el gömlek ve üst giyim ürünü satıldı. Parasal hacim olarak bakıldığında ise teknoloji ürünleri ilk sıraya yerleşti.

Yenilenmiş cihazlar hariç tutulduğunda bile, sadece ikinci el cep telefonu satışları 594,17 milyon liralık bir büyüklüğe ulaştı. Toplam ikinci el hacminin yüzde 6'sını oluşturan cep telefonlarını, ceket ve mont grubu izledi.

Bu tablo, özellikle giyim ve teknoloji gibi maliyeti yüksek kalemlerde tüketicinin önceliğini ikinci el ürünlere verdiğini kanıtladı.