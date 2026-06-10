BIST 100'de sular durulmuyor: Bir darbe daha geldi!
Hafta başında toparlanma sinyalleri veren Borsa İstanbul, bölgedeki Hürmüz geriliminin ardından yeniden düşüşe geçti. Dünü kayıpla kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne de düşüşle başlayarak 13 bin 725 puana kadar geriledi.
Hafta başında toparlama sinyalleri veren Borsa İstanbul yine çöküşe geçti. 9 Haziran sabahını dalgalı geçiren Bist 100 endeksi, öğle seansı ile set düşüşe geçti. Yüzde 0,86 değerinde kayıp yaşayan endeks 118,70 puan düşerek kapanışını 13 bin 741,89 puandan yaptı.
Hızını alamayan endeks 10 Haziran sabahına da düşüşle başladı. Yüzde 0,12 oranında kayıp yaşayan Bist 100 16,68 puan gerileyerek açılışı 13 bin 725,21 puandan yaptı.
10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|13.725,21
|Değişim
|-%0,12 (-16,68)
|Önceki kapanış
|13.741,89
|İşlem hacmi
|777.014.169 TL
|Saat
|09:55
10 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|GSDDE
|16,01
|+6,66
|TKFEN
|152,20
|+5,40
|OTTO
|209,00
|+5,29
|INGRM
|453,00
|+4,56
|EMPAE
|150,00
|+4,09
10 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BURVA
|963,00
|-10,00
|BIGEN
|48,42
|-10,00
|TRILC
|1,46
|-9,88
|DAGI
|6,43
|-9,44
|IDGYO
|5,00
|-5,84
10 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|ASELS
|357,25
|81.874.197,75
|THYAO
|296,00
|56.529.784,00
|TKFEN
|152,20
|53.569.834,00
|GESAN
|90,00
|51.115.500,00
|SASA
|2,48
|49.225.249,68
10 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.196,65 TL
Gram altın satış: 6.197,59 TL
10 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 94,8573 TL
Gram gümüş satış: 94,9611 TL
10 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1179 TL
Dolar satış: 46,1286 TL
Euro alış: 53,2941 TL
Euro satış: 53,3411 TL
Sterlin alış: 61,7772 TL
Sterlin satış: 61,8348 TL
10 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT