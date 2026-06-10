Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi BIST 100'de sular durulmuyor: Bir darbe daha geldi!

BIST 100'de sular durulmuyor: Bir darbe daha geldi!

Hafta başında toparlanma sinyalleri veren Borsa İstanbul, bölgedeki Hürmüz geriliminin ardından yeniden düşüşe geçti. Dünü kayıpla kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne de düşüşle başlayarak 13 bin 725 puana kadar geriledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
BIST 100'de sular durulmuyor: Bir darbe daha geldi!

Hafta başında toparlama sinyalleri veren Borsa İstanbul yine çöküşe geçti. 9 Haziran sabahını dalgalı geçiren Bist 100 endeksi, öğle seansı ile set düşüşe geçti. Yüzde 0,86 değerinde kayıp yaşayan endeks 118,70 puan düşerek kapanışını 13 bin 741,89 puandan yaptı.

Hızını alamayan endeks 10 Haziran sabahına da düşüşle başladı. Yüzde 0,12 oranında kayıp yaşayan Bist 100 16,68 puan gerileyerek açılışı 13 bin 725,21 puandan yaptı.

10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

BIST 100
Değer 13.825
Değişim %0,60

10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer
BIST 100 (açılış) 13.725,21
Değişim -%0,12 (-16,68)
Önceki kapanış 13.741,89
İşlem hacmi 777.014.169 TL
Saat 09:55

10 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
GSDDE 16,01 +6,66
TKFEN 152,20 +5,40
OTTO 209,00 +5,29
INGRM 453,00 +4,56
EMPAE 150,00 +4,09

10 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
BURVA 963,00 -10,00
BIGEN 48,42 -10,00
TRILC 1,46 -9,88
DAGI 6,43 -9,44
IDGYO 5,00 -5,84

10 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL)
ASELS 357,25 81.874.197,75
THYAO 296,00 56.529.784,00
TKFEN 152,20 53.569.834,00
GESAN 90,00 51.115.500,00
SASA 2,48 49.225.249,68

10 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.196,65 TL

Gram altın satış: 6.197,59 TL

Bir bomba da altın fiyatlarına düştü: 11 haftanın dibi göründüBir bomba da altın fiyatlarına düştü: 11 haftanın dibi göründü

10 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 94,8573 TL

Gram gümüş satış: 94,9611 TL

Gümüş bir çakıldı, pir çakıldı: Bu sene böylesi görülmediGümüş bir çakıldı, pir çakıldı: Bu sene böylesi görülmedi
10 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1179 TL

Dolar satış: 46,1286 TL

Euro alış: 53,2941 TL

Euro satış: 53,3411 TL

Sterlin alış: 61,7772 TL

Sterlin satış: 61,8348 TL

Füzeler patladı, dolar yine rekor kırdıFüzeler patladı, dolar yine rekor kırdı
10 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

Savaşın tam ortasında akaryakıt cepleri yakacak mı?Savaşın tam ortasında akaryakıt cepleri yakacak mı?

10 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kriptoda deprem üstüne deprem: Herkes toparlanıyor derken ortalık savaş alanına döndüKriptoda deprem üstüne deprem: Herkes toparlanıyor derken ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Borsa İstanbul Borsa BIST Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro