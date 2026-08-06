BIST 100 güne yüksek başladı

Borsa İstanbul bünyesindeki BIST 100 endeksi yeni işlem gününe yüzde 0,19 oranında değer artışıyla 13.728,70 puan seviyesinden girdi.

Dünkü seansı alıcılı bir seyirle noktalayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 oranında prim yaparak 13.703,13 puan seviyesinden tamamlamıştı.

Endeks, bugünkü açılış seansında bir önceki kapanış rakamına kıyasla 25,57 puan ve yüzde 0,19 artış kaydederek 13.728,70 puan seviyesine yükseldi.

BANKACILIK YÜKSELDİ HOLDİNG HİSSELERİ GERİLEDİ

Açılışın ardından alt sektör endekslerinde farklı yönlü hareketler gözlemlendi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 oranında değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,65 oranında geriledi.

SEKTÖREL BAZDA EN ÇOK SPOR KAZANDIRDI

Sektör endeksleri sıralamasında yüzdesi en yüksek artışı kaydeden taraf yüzde 1,32 ile spor sektörü oldu. En belirgin düşüşü yaşayan sektör endeksi ise yüzde 0,74'lük gerilemeyle menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Uluslararası finans piyasaları, dün ABD sınırları içinde açıklanan ADP özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve yapay zeka denetimlerine yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle net bir yön belirlemekte güçlük çekiyor.

GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE VE TEKNİK SEVİYELERDE

Piyasa analistleri, gün içinde yurt içi tarafta haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışı tarafta ise ABD'den gelecek olan işsizlik maaşı başvuruları ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyelerinin ise destek konumında yer aldığını belirtti.