Birleşik Kamu-İş'ten ekonomi yönetimine sert eleştiri: Ortada geçim krizi var

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin “Temmuz maaş zamları cüzdana girmeden eriyince TÜİK ve Maliye Bakanı rahatladı” açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak açıklamasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

''TÜİK HARİKALAR DİYARI’NDA DEDİRTEN BU ORANLAR BİLE GÖSTERİYOR Kİ DÜNYANIN EN YÜKSEK BEŞİNCİ ENFLASYONUNA SAHİBİZ!”

Birleşik Kamu-İş’in açıklaması şöyle:

“Temmuz maaş zamları cüzdana girmeden eriyince TÜİK ve Maliye Bakanı rahatladı.

Kamu emekçisi ve emeklinin maaş zam oranlarının belirlendiği haziran ayında yüzde 0,99 enflasyon oranı açıklayarak bir kez daha milyonların yoksullaşmasında rol oynayan TÜİK, temmuz ayında yine gerçek dışı bir enflasyon açıklasa da, bir önceki aya göre daha ‘rahat’ davrandı.

Temmuz ayında enflasyon; TÜİK’e göre yüzde 1,78, İTO’ya göre yüzde 2,06 ve ENAG’a göre de yüzde 3,07 oldu. TÜİK’e göre enflasyon, yıllık bazda yüzde 31,75 artış gösterdi. Çarşıdaki, pazardaki gerçeklikle uyuşmayan, adeta ‘TÜİK Harikalar Diyarı’nda dedirten bu oranlar bile gösteriyor ki dünyanın en yüksek beşinci enflasyonuna sahibiz!”





(ANKA)