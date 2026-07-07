Bir zam bir zam daha: Bugün geldi yarın da gelecek!

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki durdurulamaz yükseliş ve peş peşe gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt tabelalarının art arda değişmesine neden oluyor.

Henüz zam pompaya yeni yansımışken yeni zam haberi de geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre 8 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorine 76 kuruş daha zam bekleniyor. Öte yandan bu tutarda eşel mobil kesintisi olmayacak ve olduğu gibi pompaya yansıyacak.

GECE ZAM GELMİŞTİ

Motorinin litre fiyatına gece 1 lira 33 kuruşluk yeni bir zam geldi. Zamla birlikte tabela değişmiş oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan son fiyat artışının ardından, 7 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları yeni seviyelerine ulaştı.

Üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.02 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL

Motorin litre fiyatı: 65.83 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

Motorin litre fiyatı: 67.09 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.06 TL

Motorin litre fiyatı: 67.36 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL