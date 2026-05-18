Bir Türk şirketi daha o ülkeye yöneldi: Dev yatırımın adresi belli oldu

Kütahya'da üretim yapan ve dünyanın farklı ülkelerine ihraç eden Gürok Grubu, yatırımlarını Mısır'a taşıma kararı aldı. Şirket, Mısır Sanayi Bakanı ile bir araya gelerek ülkede yeni bir cam fabrikası kurmayı değerlendiriyor.

150 BİN METREKARELİK TESİS PLANI

Mısır merkezli haber platformu Aboutmsr'nin haberine göre, Gürok Grubu, 150 bin metrekarelik alanda cam sofra takımı üretimine yönelik yeni bir sanayi projesiyle Mısır pazarında genişlemeyi planlıyor. Kurulacak tesis, şirketin Kütahya ve Türkiye dışındaki ilk fabrikası olacak.

MISIR YATIRIMDA TÜRK ŞİRKETLERİNİN YENİ ADRESİ OLUYOR

Mısır; Avrupa ve ABD'ye vergisiz ihracat avantajı ve düşük iş gücü maliyetiyle Türk şirketleri için cazip bir seçenek haline geldi. Proje, Mısır'ın stratejik konumundan, ticaret anlaşmalarından ve devletin yatırım teşviklerinden yararlanmayı hedefliyor.

BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Projenin, yaklaşık bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması ve tedarik zincirleri ile yan sektörleri desteklemesi bekleniyor. İki taraf ayrıca enerji ve su tüketimini azaltacak sistemleri de görüştü.

BAKAN'DAN DESTEK SÖZÜ

Mısır Sanayi Bakanı Mühendis Halid Haşim, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Özellikle teknoloji transferine, istihdam yaratılmasına ve yerel üretim kapasitelerinin verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunan projeler başta olmak üzere, Mısır pazarında gerçek sanayiler kurmak isteyen ciddi üreticileri desteklemeye istekliyiz."

Bakan, projenin önündeki engelleri aşmak için çalışacaklarını da belirtti.

GÜROK YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Gürok Grubu Başkan Yardımcısı Esin Güral Argat, Mısır pazarının grup için bölgedeki en önemli stratejik pazarlardan biri olduğunu söyledi. Argat, "Grubun dünyanın en büyük beşinci cam ürünleri üreticisi olduğunu ve ürünlerini yaklaşık 140 ülkeye ihraç ettiğini" belirtti. Mısır'daki genişlemenin, grubun uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmek ve üretim ile ihracat kapasitesini artırmak için uzun vadeli bir strateji olduğunu kaydetti.