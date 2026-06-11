Bir şişe suyun 9 euro olduğu Dünya Kupası'nda taraftarlar isyan bayrağını çekti!

2026 FIFA Dünya Kupası henüz başlamadı bile, ancak fahiş bilet fiyatları ve astronomik içecek fiyatları şimdiden taraftarlar arasında artan bir memnuniyetsizliğe yol açıyor. Fiyatlar üzerindeki tartışma, maçlar başlamadan önce bile kızışırken, aylarca bu seyahati planlayan taraftarlar şimdi kabul etmesi oldukça zor bir mali gerçekle karşı karşıya.

DOSTLUK MAÇINDA SOĞUK DUŞ

Florida'daki Raymond James Stadyumu'nda İngiltere ile Yeni Zelanda arasında oynanan dostluk maçında, taraftarları nelerin beklediğine dair gerçek bir gösterge yaşandı.

İngiltere'nin Harry Kane'in golüyle 1-0 kazandığı maçın ardından birçok kişi içecek almak istedi, ancak büyük bir fiyat şokuyla karşılaştılar.

STADYUMDAKİ CEP YAKAN FİYAT LİSTESİ:

Kutu Bira: 16,75 Dolar (14,47 Euro)

Premium Bira: 18,00 Dolar (15,55 Euro)

Şişe Su: 8,75 Dolar (7,56 Euro)

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; gazeteci Mike Keegan fiyat listesinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştığında tepkiler şiddetli oldu. Bu durum, turnuvanın tamamen bir "para sömürme aracı" haline geldiği eleştirilerini giderek daha fazla alevlendiriyor.

SADECE "SEÇİLMİŞ OLANLAR" İÇİN BİR DENEYİM Mİ?

Open dergisine göre, şampiyonayı evlerinin rahatlığında veya yerel kafelerde takip edecek milyonlarca taraftar için 2026 Dünya Kupası; hem coğrafi hem de finansal olarak güvenli bir mesafeden keyif alınacak bir gösteri olarak kalacak.

Kuzey Amerika'ya seyahat etmeye karar verenler için ise bu turnuva, şüphesiz ömür boyu hatırlanacak bir deneyim olacak. Ancak, bu deneyimin FIFA ve ABD'li ev sahiplerinin istediği bu astronomik fiyata gerçekten değip değmeyeceği büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.