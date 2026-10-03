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Halk TV Ekonomi Bir ödeme şirketine faaliyet izni verildi

Bir ödeme şirketine faaliyet izni verildi

Merkez Bankası’nın NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

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Bir ödeme şirketine faaliyet izni verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın söz konusu şirkete ilişkin faaliyet izni vermesine dair kararı, Resmi Gazete’nin yayımlanan bugünkü sayısında kamuoyuna duyuruldu.

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Alınan karar doğrultusunda ilgili şirket, "ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı" alanında hizmet sunacak. Gerçekleştirilen bu yetkilendirme işleminin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındığı bildirildi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Merkez Bankası Resmi Gazete
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