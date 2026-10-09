Bir köyün kaderi değişti: Deneme amacıyla ekilen tohum ihracat devine dönüştü
20 yıl önce "sadece bir deneme" olarak ekilmişti, bugün tarlalardan kamyonlara sığmıyor! Elazığ Kovancılar'ın meşhur bal kabakları, bu yıl ilk kez yapılan ihracatla kabuğunu kırdı; Yarımca köyü bal kabağı festivaline hazırlanıyor.
20 Yıl Önce Ekilen Deneme Tohumu İhracat Kapısını Açtı
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 20 yıl önce sadece merak ve deneme amacıyla toprağa düşen ilk bal kabağı tohumları, bugün dev bir ihracat başarısına dönüştü. Yarımca köyünde bir üreticinin başlattığı bu mütevazı girişim; ürünün iriliği, yüksek verimi ve kendine has aromasıyla kısa sürede tüm köyün kaderini değiştirdi.
Bir Köyün Kaderini Değiştiren Toprak Sevdası
Köydeki üreticilerden Engin Çalışkan, bu serüvenin merhum Mikail Ercan’ın tarlasındaki kabakları görmesiyle başladığını dile getiriyor. Mikail Amca'nın yetiştirdiği ürünlerin renginden ve lezzetinden ilham alarak bu işe adım attığını belirten Çalışkan, 20 yıldır aralıksız sürdürdükleri üretimi daha da büyütmeyi hedeflediklerini vurguluyor.
Yavru Vatan KKTC’den Türkiye’nin Dört Bir Yanına Uzanan Lezzet
Titizlikle yetiştirilen Yarımca bal kabakları; İstanbul, Erzurum, Van, Sivas ve Kayseri gibi pek çok şehirdeki pazarlara gönderiliyor. Bu yıl ise çıta bir adım daha yukarı taşındı; aracı firmalar kanalıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ilk kez 10 tonluk bal kabağı ihracatı gerçekleştirildi.
Baba Mirasını Geleceğe Taşıyan Üreticiler
Üretim ateşi köyde günden güne büyürken, merhum Mikail Ercan’ın oğlu İlhan Ercan da babasının izinden gitmenin gururunu yaşıyor. Babasını 2019 yılında kaybettikten sonra üretimi komşularıyla el ele vererek sürdüren Ercan, toprak ve iklim yapısının mükemmel uyumu sayesinde ortaya çıkan tadın ve aromanın fark yarattığını belirtiyor.
"Yarımca Köyünü Festivalle Taclandırmak İstiyoruz"
Bu yıl 30 dönümlük arazisinden yaklaşık 180 ton rekolte bekleyen Engin Çalışkan, asıl hedeflerinin Elazığ kabağını Avrupa sofralarına kadar ulaştırmak olduğunu söylüyor. Köylerinin artık bal kabağıyla özdeşleşmesini isteyen üreticiler, önümüzdeki süreçte Yarımca köyünde geleneksel bir "Bal Kabağı Festivali" düzenlemeyi planlıyor.
Kent Ekonomisine Katma Değer:
Yıllık 4 Bin Ton Üretim Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, baraj ve göllerle çevrili kentin iklim ve rakım avantajına dikkat çekiyor. İl genelinde yıllık ortalama 4 bin ton bal kabağı üretildiğini belirten Taşkesen, özellikle Kovancılar ve Yarımca bölgesindeki yüksek adaptasyonun, küçük alanlarda büyük katma değer üreten harika bir modele dönüştüğünü ifade ediyor.