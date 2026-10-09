Bir köyün kaderi değişti: Deneme amacıyla ekilen tohum ihracat devine dönüştü

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Yavru Vatan KKTC’den Türkiye’nin Dört Bir Yanına Uzanan Lezzet

Titizlikle yetiştirilen Yarımca bal kabakları; İstanbul, Erzurum, Van, Sivas ve Kayseri gibi pek çok şehirdeki pazarlara gönderiliyor. Bu yıl ise çıta bir adım daha yukarı taşındı; aracı firmalar kanalıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ilk kez 10 tonluk bal kabağı ihracatı gerçekleştirildi.