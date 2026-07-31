Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Yurttaşlar isyan etti

Isparta'da 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olan yeni tarifeyle ekmek, simit ve ev ekmeğine zam yapıldı.

Yeni düzenlemeyle 240 gram ekmek ve simidin fiyatı 20 TL'ye, 450 gram ev ekmeğinin fiyatı ise 40 TL'ye yükseldi. Zam kararına vatandaşlar tepki gösterirken, fırıncılar artan un, enerji ve işçilik maliyetlerinin fiyat artışını zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Isparta’da ekmek, simit ve ev ekmeğine yapılan zamların ardından yurttaşlar artan maliyetler ve geçim sıkıntısı karşısında tepkilerini dile getirdiler.

"HER ŞEYE ZAM GELİYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İsmail Tunçbilek, "Her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Fırıncılar ne yapsın? Onlar da maliyeti kurtarmıyor demek ki zam yapıyorlar. Buğday fiyatı düşerse ekmek fiyatı da düşer." dedi.

"ESKİDEN FAKİRİN MAKARNASI VARDI ONA DA ZAM GELİYOR"

Yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çeken Ahmet Polat ise, "Eskiden fakirin makarnası vardı, şimdi ona da zam geliyor. Fakir fukaraya çok zor. Millet çöpten bir şeyler topluyor." diye konuşurken, bir başka vatandaş Mehmet Çatak, "Mazot 83 liraya çıktı diyorlar ama yine de bu ekmek 20 lira olmamalı. Bana göre 10 lira civarında olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hayat pahalılığına ve asgari ücrete vurgu yapan Arif Eryılmaz ise, "Türkiye'de hayat çok pahalı hale geldi. Ekmeğin fiyatı aynı seviyede kalmalıydı. Asgari ücretli ezilmeye mahkum oluyor." ifadelerini kullandı.

Hem üreticinin hem de tüketicinin durumunu göz önünde bulunduran bir kadın vatandaş da, "Alıştık zamlara. Bana göre ekmek 10 lira civarında olmalı ama üretim maliyetleri de arttı. İşçi giderleri, kiralar yüksek. Alıcı için zor ama üretici açısından da haklı oldukları noktalar var." dedi.

"İKİ KİŞİYİZ BİR EKMEKLE İDARE EDİYORUZ"

Kalabalık ailelerin yaşadığı zorluklara değinen Ayla Uygur ise, "Biz iki kişiyiz, bir ekmekle idare ediyoruz. Ama kalabalık aileler günde dört ekmek tüketiyor. Hayat çok zorlaştı." ifadelerini kullandı.

Son olarak Gülser Özalp de, "Kalabalık aileler için çok zor. Maaşlar artmadan zamlar geliyor." sözleriyle zamma tepki gösterdi.

FIRINCILAR MALİYET ARTIŞINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Fırıncı İsmail Arıkan, zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yerinde bir karar. Sürekli maliyetler yükseliyor. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çöp konteynerlerinin yanında poşet poşet ekmek görüyoruz. Ekmek nimettir. Zam olunca vatandaş ihtiyacı kadar alır, israf da azalır. Fırın işçilerine zam ancak ekmek fiyatı arttığında yapılabiliyor. Biz de bu maliyetleri karşılamak zorundayız. Bugün onlarca kalemde artış varken bunun ekmeğe yansımaması mümkün değil." (ANKA)