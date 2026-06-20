Bir hisse eridi biri zirveye çıktı!

Küresel piyasaların gözü, ABD-İran arasındaki jeopolitik krizde sona yaklaşıldığına dair sinyallere ve bu yöndeki karşılıklı açıklamalara çevrilmiş durumda. Öte yandan enflasyon kaygıları piyasalardaki ağırlığını korumaya devam ediyor. Fed başta olmak üzere küresel çapta etkili olan merkez bankalarının faiz kararları ve başkanların açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Yurt içi piyasalar da bu gelişmelerin ışığında hareket etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15-19 Haziran işlem haftasında yüzde 5,71 oranında değer artışı kaydetti.

Haftaya 14 bin 359 puan seviyesinden başlangıç yapan endeks, kapanışı 14 bin 734 puandan gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14 bin 251 puanı test ederken, ulaştığı en yüksek seviye ise 14 bin 876 puan oldu.

Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık endeksinin haftalık yüzde 9,98 oranında değer kazanması dikkat çekti. Aynı dönemde holding endeksi yüzde 4,48, sanayi endeksi ise yüzde 2,44 oranında yükseliş yaşadı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100 endeksine dahil olan şirketler arasında geride bıraktığımız haftanın en çok prim yapan hissesi, yüzde 26,55 değer artışıyla Odaş Elektrik (ODAS) oldu. Yükselişte Odaş Elektrik'i sırasıyla şu şirketler izledi:

Yüzde 23,08 kazançla Pasifik GMYO (PSGYO)

Yüzde 22,49 kazançla Destek Finans Faktoring (DSTKF)

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Haftanın en çok kaybettiren hisseleri sıralamasında ilk sırayı, bir önceki haftada olduğu gibi yine Girişim Elektrik Sanayi (GESAN) aldı. GESAN, yüzde 10,55 oranında değer kaybetti. Düşüşte bu hisseyi şunlar takip etti:

Yüzde 8,17 kayıpla Reeder Teknoloji (REEDR)

Yüzde 7,10 kayıpla Europower Enerji (EUPWR)

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek olan kurum, 1 trilyon 835 milyar 400 milyon TL ile Aselsan (ASELS) olmaya devam etti. Zirvenin diğer sahipleri ise şu şekilde sıralandı:

İkinci sırada, 1 trilyon sınırını aşarak 1 trilyon 66 milyar 666 milyon TL değere ulaşan Destek Finans Faktoring (DSTKF)

Üçüncü sırada ise 603 milyar TL piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN)

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Endekse dahil olan hisseler arasında haftanın en çok işlem görenleri hacimleriyle birlikte şu şekilde sıralandı:

Türk Hava Yolları (THYAO): 65 milyar 624 milyon TL

Astor Enerji (ASTOR): 51 milyar 158 milyon TL

Akbank (AKBNK): 42 milyar 434 milyon TL