Bir fonun değeri yüzde 98 eridi

Yatırım fonlarının haftalık performansları belli oldu. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren fonları arasında dikkat çeken değişimler yaşanırken, fonlardan birinin değer kaybı yüzde 98’e ulaştı. Haftalık performanslarda fonlar arasındaki fark açıkça öne çıktı.

EN BÜYÜK KAYIP SERBEST FONDA

Yatırım fonlarının haftalık karnesine göre, bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise yüzde 0,33 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Para Piyasası Fonları'nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 3,45 oranla Serbest Fon kategorisinde gerçekleşti. Bireysel Emeklilik Sistemi fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile Başlangıç Fonları'nda görüldü, en fazla düşüş ise yüzde 2,08 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.

Haftalık bazda yatırım fonları kategorisinde 1.134 fon kazandırırken 881 fon kaybetti. Borsa Yatırım Fonları 7 kazandıran ve 28 kaybettiren adetle yüzde 2,69 düşüş yaşadı.

Borçlanma Araçları Fonları 82 kazanan ve 3 kaybeden ile yüzde 0,61 yükseldi.

Fon Sepeti Fonları 42 kazanan ve 51 kaybeden ile yüzde 0,57 gerilerken, Hisse Senedi Fonları 15 kazanan ve 175 kaybeden ile yüzde 2,26 değer kaybetti.

Karma ve Değişken Fonlar 95 kazanan ve 85 kaybeden ile yüzde 0,14 düşerken, Katılım Fonları 70 kazanan ve 40 kaybeden ile yüzde 0,06 geriledi.

Kıymetli Maden Fonları hiç kazandıran çıkaramazken 27 kaybettiren adetle yüzde 1,18 düştü.

Para Piyasası Fonları 82 kazanan ve 0 kaybeden ile yüzde 0,66 artış kaydetti. Serbest Fon kategorisinde ise 748 kazanan ve 500 kaybettiren fon bulunurken, kategori genelindeki düşüş yüzde 3,45 oldu.

Haftalık Emeklilik Fonları tarafında ise toplam 183 fon kazanç sağlarken 217 fon değer yitirdi. Başlangıç Fonları 10 kazanan ile yüzde 0,73 yükseldi.

Borçlanma Araçları 38 kazanan ve 7 kaybedenle yüzde 0,41 artış gösterdi. Değişken fonlar 47 kazanan ve 73 kaybedenle yüzde 0,48 geriledi. Devlet Katkısı fonları 4 kazanan ve 8 kaybedenle yüzde 0,07 düşerken, Endeks fonları 0 kazanan ve 4 kaybedenle yüzde 2,08 değer kaybetti.

Fon Sepeti Fonu 10 kazanan ve 14 kaybedenle yüzde 0,45 geriledi. Hisse Senedi emeklilik fonları 1 kazanan ve 41 kaybedenle yüzde 1,47 düştü. Karma fonlar 6 kazanan ve 6 kaybedenle yüzde 0,06 geriledi.

Katılım fonları 16 kazanan ve 28 kaybedenle yüzde 0,37 düşüş yaşadı. Kıymetli Madenler fonları 0 kazanan ve 20 kaybedenle yüzde 1,09 geriledi. OKS Katılım 14 kazanan ve 10 kaybedenle yüzde 0,30 artış kaydetti.

OKS Standart fonları 10 kazanan ve 0 kaybedenle yüzde 0,38 yükseldi. Para Piyasası emeklilik fonları 13 kazanan ve 0 kaybedenle yüzde 0,72 artış gösterdi. Standart fonlar 12 kazanan ve 1 kaybedenle yüzde 0,29 yükselirken, Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisi 0 kazanan ve 3 kaybedenle yüzde 0,47 değer yitirdi.