Bir de baktınız ki eviniz arsanız satılmış! e-Devlet'ten kontrol edin

Sahte kimlik ve vekalet belgeleriyle başkalarına ait taşınmazları ele geçirmeye çalışan tapu dolandırıcılarına karşı uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Özellikle yatırım amacıyla alınan, uzun süre ziyaret edilmeyen evler ve arsaların hedef seçildiğine dikkat çekilirken, vatandaşların e-Devlet ve Web Tapu üzerinden birkaç basit adımla taşınmazlarını güvence altına alabileceği belirtildi.

BİR DE BAKTINIZ Kİ EVİNİZ ARSANIZ SATILMIŞ!

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, son dönemde sahte kimliklerle tapu işlemi yapmaya çalışan çetelerin sayısında artış yaşanıyor. İddiaya göre nüfus müdürlüklerindeki bazı görevlilerle iş birliği yapan dolandırıcılar, özellikle yurt dışında yaşayan ve mülklerini düzenli kontrol edemeyen gurbetçileri hedef alıyor.

Sahte kimliklerle tapu dairelerine başvuran şebekeler, taşınmazları sahiplerinin bilgisi dışında devretmeye çalışıyor.

Uzmanlar, hızla değer kazanan ancak uzun süre kontrol edilmeyen arsalar, imarlı araziler ve boş konutların büyük risk altında olduğunu belirterek vatandaşların dijital güvenlik önlemlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİN

Uzmanların önerdiği önlemler şöyle sıralanıyor:

"Bizzat gelmediğim sürece işlem yapılamaz" şerhi koyun: Web Tapu sistemi üzerinden taşınmazınıza bu beyanı ekleyerek sahte vekaletlerle yapılabilecek devir işlemlerini engelleyebilirsiniz.



SMS bildirimlerini aktif edin: Tapunuzla ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında telefonunuza anında bildirim gelmesini sağlayarak olası dolandırıcılık girişimlerini erkenden fark edebilirsiniz.

Tapu kayıtlarını düzenli kontrol edin: e-Devlet'teki "Tapu Bilgileri Sorgulama" hizmeti üzerinden taşınmazınız üzerinde bilginiz dışında bir işlem olup olmadığını belirli aralıklarla kontrol edin.



Kimlik ve tapu fotokopilerine kullanım notu ekleyin: Fotokopilerin üzerine "Sadece ... işlemi için verilmiştir, başka amaçla kullanılamaz" ibaresini yazarak kötüye kullanılma riskini azaltın.

Vekaletnameleri sınırlandırın: Genel vekalet vermek yerine yalnızca belirli bir işlem ve belirli bir süre için geçerli vekalet düzenleyin. Bu sayede yetkinin kötüye kullanılmasının önüne geçebilirsiniz.