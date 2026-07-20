Binlerce kişi bu iki ürünü Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti
Tüketici ile satıcı arasındaki anlaşmazlıklarda yargı dışında çözüm sunan Tüketici Hakem Heyetine 2026 yılının ilk yarısında parasal karşılığı 8.5 milyar lira olan 481 binin üzerinde başvuru geldi. En çok ayakkabı ve kıyafet şikayet edildi.
Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, Ocak-Haziran döneminde tüketici hakem heyetlerine 481 bin 613 başvuru gelirken, bunların 455 bin 500’ü karara bağlandı.
Başvuruların yüzde 76.7’si e-Devlet üzerinden yapılırken, en fazla başvuru 126 bin 319 ile İstanbul’dan geldi. Bunu 50 bin 353 ile Ankara, 32 bin 507 ile İzmir, 17 bin 399 ile Bursa ve 15 bin 893 ile de Antalya takip etti. Aynı dönemde Ardahan’dan ise 305 başvuru geldi.
EN ÇOK AYAKKABI VE TEKSTİL ŞİKAYET EDİLDİ
Yılın ilk yarısında gelen başvuruların yüzde 35’i ayıplı mal, yüzde 29’u ise ayıplı hizmetlere yönelik oldu. En çok şikayet edilen konu ise yüzde 18 ile ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri olurken, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünlerinin oranı yüzde 15.13, iletişim aboneliği oranı ise yüzde 6.26 oldu. E ticaret alışverişlerine ilişkin başvuruların oranı yüzde 5.38 seviyesinde gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri, 2026 yılının ilk altı ayında 8,5 milyar TL tutarındaki uyuşmazlığa ilişkin 481 bini aşkın başvuruyu değerlendirerek 455 bin 500 başvuruyu karara bağladı. Başvuruların %76,7’si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleşti.… pic.twitter.com/E0pz5HHJnc— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 20, 2026