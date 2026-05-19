Bilim kurgu gerçek oldu! Çin herkesten gizlediği o dev tesisi okyanusun dibinde açtı!

24 megawattlık denizaltı yapay zeka tesisi, pasif soğutma için okyanus suyunu ve enerji için açık deniz rüzgarını kullanıyor. Denizaltı tesisinin, sektör ortalaması olan 1,5'in çok altında, 1,15'in altında bir PUE değeri elde ettiği bildiriliyor.

MİCROSOFT VAZGEÇMİŞTİ, ÇİN BAŞARDI! HERKESTEN GİZLENEN O DEV DENİZALTI TESİSİ AÇILDI!

Bir su altı veri merkezi kabini vinç yardımıyla su altına indiriliyor

Çin medyasından gelen haberlere göre, Çin'in "dünyanın ilk" açık deniz rüzgar enerjisiyle çalışan su altı veri merkezi (UDC) faaliyete geçti . Resmi olarak Haziran 2025'te başlatılan ve Ekim 2025'te tamamlanması planlanan proje, Şubat ayındaki başarılı ilk denemelerin ardından geçen hafta tam ticari faaliyete geçti.

Şangay'ın Lingang Özel Bölgesi açıklarında bulunan 226 milyon dolarlık veri merkezi, Çin hükümeti ile HiCloud Technology (denizaltı veri merkezlerinde uzmanlaşmış başlıca özel mühendislik yüklenicisi) ve China Telecom gibi devlet destekli telekomünikasyon sağlayıcıları arasında doğrudan bir ortaklık yoluyla inşa edilmiş ve yönetilmektedir.

24 MW'lık tesis, yaklaşık 2.000 sunucuya (Çin Telekom ve LinkWise'dan GPU kümeleri dahil) ev sahipliği yapıyor ve yapay zeka, büyük veri etiketleme ve 5G altyapı iş yüklerini işlemesi bekleniyor. Atık ısıyı uzaklaştırmak için endüstriyel soğutuculara ve büyük HVAC sistemlerine büyük ölçüde bağımlı olan geleneksel karasal veri merkezlerinin aksine, Şanghay UDC, çevredeki deniz suyunu devasa bir pasif ısı emici olarak kullanıyor. Sunucular, yüzeyin yaklaşık 35 metre altında konuşlandırılmış, basınca dayanıklı denizaltı modüllerinin içine kapatılmış durumda; burada sabit okyanus sıcaklıkları, bilgi işlem donanımı tarafından üretilen ısıyı sürekli olarak emiyor.

Yoğun GPU raflarının yüzlerce kilovat enerji tüketebildiği ve bu enerjinin neredeyse tamamını ısıya dönüştürdüğü modern yapay zeka veri merkezlerinde soğutma büyük bir darboğaz haline geldi. Su altı tasarımı, çevredeki deniz suyunu pasif bir ısı emici olarak kullanarak soğutma gücü gereksinimlerini önemli ölçüde azaltıyor.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, tesis 1,15'in altında bir Enerji Kullanım Verimliliği (PUE) oranına ulaşarak, faaliyette olan en enerji verimli büyük ölçekli veri merkezleri arasında yer alıyor. Geleneksel kurumsal veri merkezleri genellikle 1,5 veya daha yüksek bir oranda çalışır; bu da toplam elektrik tüketimlerinin önemli ölçüde daha büyük bir kısmının hesaplama yerine soğutma ve destekleyici altyapıya harcandığı anlamına gelir.

Proje aynı zamanda Çin'in yenilenebilir enerjiyi doğrudan dijital altyapıya entegre etme yönündeki daha geniş kapsamlı çabasını da yansıtıyor. Su altı veri merkezi, yakındaki açık deniz rüzgar santrallerine bağlı olup, elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünün doğrudan yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını sağlıyor. Yapay zekanın yaygınlaşması dünya çapında elektrik tüketiminde patlayıcı bir artışa yol açarken, ülkeler ve büyük ölçekli veri merkezleri, hem enerji kullanılabilirliği hem de termal yönetim kısıtlamalarını ele almak için giderek daha fazla geleneksel olmayan altyapı yaklaşımlarını araştırıyor.

Ancak, su altı veri merkezleri önemli mühendislik ve operasyonel zorluklar da beraberinde getiriyor. Tuzlu su korozyonu, uzun süreli basınç sızdırmazlığı, denizaltı kablo güvenilirliği ve bakım erişilebilirliği başlıca endişe kaynakları olmaya devam ediyor. Arızalı donanımın değiştirilmesi, teknisyenlerin raflara dakikalar içinde fiziksel olarak erişebildiği geleneksel tesislere göre çok daha karmaşık. Bu nedenle operatörler, fiziksel müdahale ihtiyacını en aza indirmek için tasarlanmış, sızdırmaz modüler tasarımlara, uzaktan izleme sistemlerine ve yüksek oranda yedekli altyapıya büyük ölçüde güveniyorlar.

Şanghay projesi, Microsoft'un İskoçya ve Kaliforniya kıyıları açıklarında su altında veri merkezi kapsüllerini test ettiği Natick Projesi gibi daha önceki deneysel çalışmaları takip ediyor . Microsoft nihayetinde programı ticari olarak durdurdu ancak denemeler su altı kurulumlarının daha düşük donanım arıza oranları sağlayabileceğini gösterdi.

Yapay zeka altyapısının güç ve soğutma talepleri artmaya devam ettikçe, açık denizden enerji alan, okyanus suyuyla soğutulan veri merkezi projeleri dünya çapında ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay, Peter Thiel'in desteklediği Panthalassa adlı bir girişimin, okyanus suyunu pasif soğutma için kullanırken, elektriği gemideki yenilenebilir enerji sistemlerinden alan ve açık denizde çalışmak üzere tasarlanmış dalga enerjisiyle çalışan yüzer veri merkezleri geliştirdiğini bildirmiştik.