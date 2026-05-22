Bilgi Üniversitesi kapatıldı binlerce öğrenci mağdur! YÖK'ten açıklama geldi

Türkiye'nin dördüncü vakıf üniversitesi olarak kurulan ve çeyrek asrı aşkın geçmişi bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla resmen kapatıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu Can Holding bünyesinde yer alan ve Eylül 2025'ten bu yana kayyum heyeti tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izninin iptal edilmesi ile 20 binin üzerinde öğrenci ve akademisyen "Şimdi ne olacak?" diye sordu.

YÖK MEVZUATI NE DİYOR? YÖNETİM HANGİ DURUMLARDA DEVRİLİYOR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, bir vakıf üniversitesinin faaliyet izni iptal edildiğinde sürecin nasıl işleyeceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Mevzuata göre, vakıf üniversitelerinin eğitim-öğretim, idari ve ekonomik faaliyetlerinin sürdürülemeyecek ölçüde zayıflaması, denetimlerin engellenmesi veya mali sistemin kasıtlı olarak zaafa uğratılması durumunda yönetim doğrudan "garantör üniversiteye" devrediliyor.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

YÖK'ten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİ SAHİBİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ OLDU

Kapatılma kararının ardından gözler Bilgi Üniversitesi’nin kurumsal olarak bağlı olduğu hami kuruma çevrildi. Üniversite Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) olarak belirlenmişti.

Bu yasal bağ doğrultusunda, Bilgi Üniversitesi'nin tüm akademik, idari ve mali yönetimini, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam edebilmesi amacıyla devlet güvencesi altında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi üstlenecek.

ÖĞRENCİLER AÇIKLAMA İSTEDİ, İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Üniversitenin tek gecede kapatılması öğrencilerin tepkisini çekti. Öğrenciler gelecekleri için kaygılı olduklarını bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğini sordu.

Bilgi Öğrenci Dayanışması adlı sosyal medya hesabından "Okulumuz Kapatıldı!" başlıklı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verildi. Okulumuzdan hemen şeffaf bir açıklamayı öğrenciler olarak bekliyoruz. Bir gecede okulsuz kalmayı kabul etmiyoruz!"

Bu açıklamanın altına veliden öğrenciye birçok yorum geldi. Bir veli öğrencisi çocuğunun bin 700'üncü ve tam burslu olarak girdiği bir üniversiteden daha geri sıralamadaki okula gitmesi riskine dikkat çekti.

Bir kullanıcı ise "İmamoğlu yine haklı çıktı! Benim diplomama çöken, yarın sizin okula çöker" yazdı.

SON SINIF ÖĞRENCİSİ: İKİ HAFTAYA MEZUN OLACAKTIM

Son sınıf öğrencisi çektiği video ile yaşadığı şaşkınlığı anlattı:

“5 senedir gittiğim, kazandığım, ücretini ödediğim, emek verdiğim, psikoloji bölümünde iki haftaya mezun olacağım okulum az önce kapatıldı. Ve okula ulaşamıyoruz.”

GEÇMİŞTEKİ ÖRNEKLER

Türkiye'de vakıf üniversitelerinin faaliyet izinlerinin iptal edilerek devlet üniversitelerine devredilmesi ilk kez yaşanmıyor. Hafızalardaki iki büyük örnek sürecin nasıl ilerleyeceğine dair ışık tutuyor:

İstanbul Şehir Üniversitesi Örneği: Geçmişte kurucuları arasında Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Şehir Üniversitesi, yaşanan mali kriz ve hukuki süreçlerin ardından Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılmış ve tüm haklarıyla birlikte Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti.

Haliç Üniversitesi Örneği: YÖK, 2016 yılında mali ve idari kriterler nedeniyle Haliç Üniversitesi’nin faaliyet iznini geçici olarak durdurmuş, üniversite yönetimi bir yıl süreyle İstanbul Üniversitesi tarafından devralınarak eğitim hayatının aksamasının önüne geçilmişti.

ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Garantör üniversite modeline göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim gören mevcut öğrencilerin hakları yasal güvence altına alınacak.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinin aksamaması, mezuniyet durumunda olanların diplomalarının garantör üniversite koordinasyonunda verilmesi ve akademik takvimin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi denetiminde sağlıklı bir şekilde yürütülmesi planlanıyor. YÖK'ün önümüzdeki günlerde geçiş sürecine dair detaylı bir yol haritası açıklaması bekleniyor.