Benzine indirim geldi ama vergi yuttu

Küresel emtia ve enerji piyasalarındaki arz-talep dengelenmesi, akaryakıt fiyatlarında sınırlı bir fiyat hareketine zemin hazırladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran yönetimi arasında yürütülen diplomatik müzakerelerde ateşkes ihtimalinin güçlenmesi, enerji koridorlarındaki risk primini düşürdü.

Bu jeopolitik yumuşamanın etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı uluslararası borsalarda 93 dolar bandına kadar geri çekildi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Uluslararası petrol fiyatlarındaki bu aşağı yönlü hareket, iç piyasada akaryakıt fiyatlarının otomatik dengelenmesini sağlayan eşel mobil sistemi uyarınca tabelalara indirim olarak yansıtıldı.

6 Haziran 2026 Cumartesi günü (bugün) itibarıyla benzin ürünlerinin litre satış fiyatında 53 kuruşluk bir indirim gerçekleştirildi ve yeni fiyatlar istasyonlarda tatbik edilmeye başlandı. Tüketiciler indirim müjdesi beklerken, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir iyileştirme yapılmaması nakliye sektöründeki maliyet baskısını aynen korudu.

6 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Yapılan 53 kuruşluk indirim düzeltmesinin ardından, ülkenin üç büyük metropolünde bugünden itibaren geçerli olan net benzin, motorin ve LPG litre fiyat matrisi şu şekilde netleşti:

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin - 62.97 TL

Motorin - 66.33 TL

LPG - 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin - 62.82 TL

Motorin - 66.20

LPG - 31.39

Ankara

Benzin - 63.92

Motorin - 67.45

LPG -31.97

İzmir

Benzin - 64.20

Motorin - 67.72

LPG - 31.79